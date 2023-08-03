×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor Haberleri

Galatasaray'da Mauro Icardi’ye kaptanlık onuru

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Mauro Icardi#Fernando Muslera
Galatasarayda Mauro Icardi’ye kaptanlık onuru
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2023 07:00

Galatasaray yönetimi, Arjantinli yıldıza önemli bir görev verdi. Başarılı futbolu ve karakteriyle camianın sevgilisi haline gelen İcardi; Fernando Muslera ve Kerem Aktürkoğlu’ndan sonra üçüncü kaptan olacak.

Haberin Devamı

Galatasaray yönetimi, sürpriz bir karar alarak Mauro İcardi’yi kaptanlık görevine getirdi. Arjantinli futbolcu; Fernando Muslera ve Kerem Aktürkoğlu’nun ardından üçüncü kaptan olacak.

Yönetimin, İcardi’nin geçen sezon ortaya koyduğu muhteşem performansın yanı sıra, kulübe aidiyeti, uyumlu karakteri, liderlik özellikleri ve PSG’den bonservisinin alınması sırasında takındığı tutum nedeniyle bu kararı aldığı öğrenildi. Teknik direktör Okan Buruk’un da onayladığı karar önümüzdeki günlerde İcardi’ye tebliğ edilecek. Arjantinli yıldız dünkü maçı statta locadan izledi.

Gözden KaçmasınGalatasaray-Zalgiris maçına Dries Mertens damgası Golü attı, Hagiyi geride bırakıp tarihe geçtiGalatasaray-Zalgiris maçına Dries Mertens damgası! Golü attı, Hagi'yi geride bırakıp tarihe geçtiHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Mauro Icardi#Fernando Muslera

BAKMADAN GEÇME!