Galatasaray'da Mauro Icardi’ye kaptanlık onuru

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Galatasaray yönetimi, sürpriz bir karar alarak Mauro İcardi’yi kaptanlık görevine getirdi. Arjantinli futbolcu; Fernando Muslera ve Kerem Aktürkoğlu’nun ardından üçüncü kaptan olacak.

Yönetimin, İcardi’nin geçen sezon ortaya koyduğu muhteşem performansın yanı sıra, kulübe aidiyeti, uyumlu karakteri, liderlik özellikleri ve PSG’den bonservisinin alınması sırasında takındığı tutum nedeniyle bu kararı aldığı öğrenildi. Teknik direktör Okan Buruk’un da onayladığı karar önümüzdeki günlerde İcardi’ye tebliğ edilecek. Arjantinli yıldız dünkü maçı statta locadan izledi.