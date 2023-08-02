Galatasaray'da Mauro Icardi'ye kaptanlık görevi! Muslera ve Kerem...

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Galatasaray'da geçen sezon kiralık olarak forma giyen ve geçtiğimiz günlerde bonservisiyle kadroya katılan Mauro Icardi'ye yeni bir görev verildi.

Arjantinli yıldız, yeni sezonda Galatasaray'ın kaptanlarından biri olacak.

Muslera ve Kerem ile birlikte Galatasaray’ın kaptanları arasında Icardi de yer alacak.

Geçen sezon takımın üçüncü kaptanı olan Gomis'in görevi golcü oyuncuya geçecek.

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YILLIK 6 MİLYON EURO

Kamu Aydınlatma Platformu'na oyuncunun yılık ücreti 6 milyon Euro olarak açıklanırken başarılı futbolcuya 4 milyon Euro da imaj hakları olarak bonus ödeneceği kaydedildi.

WANDA ZORLU GÜNLERİ ANLATTI

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Mauro Icardi, eşi ve menajeri Wanda Nara'nın hastalığı nedeniyle İstanbul'a gelişini geciktirirken zorlu günlere ilişkin olarak Wanda'dan açıklama geldi.

Wanda Nara, sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulunurken ailesiyle birlikte yaşadığı zorlu günler hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

"KARİYERİNİ BİTİRMEK İSTEDİ"

Arjantin'den Angel de Brito'ya konuşan Wanda Nara, Mauro Icardi ve çocuklarının yaşadığı şoku şu sözlerle anlattı:

"Herkes bunun hakkında medyada konuşurken çocuklarım ağlıyordu. Her şeyin yıkıldığını hissettim. Ailem yıkılmıştı. Mauro kariyerini bitirmek istedi. Zaira tatilden döndü. Annem hep ağlıyordu. Güçlü oldum ve herkese iyi olduğumu hissettirdim, çünkü her şey dağılıyordu. Herkes şoktaydı. Şoktaydı ve dağılıyordu. Anlayabildiğim zaman, belki halka da hastalığımı anlatabilirim. Doktorların şüpheleri vardı. Altı farklı hastalık olabilir. Bana hiçbir şey söylemediler çünkü tam olarak emin değiller. Biyopsi yaptırdım ve bu 15-20 gün sürdü. Sonra doğrulandı. Biyopsi sürecim devam ederken ben hastalığımı televizyondan öğrendim"