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Galatasaray'da Mauro Icardi'ye ceza verilecek mi? Sevince katılmamıştı, karar verildi

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#Galatasaray#Mauro Icardi#Okan Buruk
Galatasarayda Mauro Icardiye ceza verilecek mi Sevince katılmamıştı, karar verildi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2023 07:00

Galatasaray’ın Adana Demirspor ile oynadığı maça damga vuran isimlerden biri de Mauro Icardi oldu.

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Arjantinli santrfor bu kez attığı golle değil, 84. dakikada oyundan alınmasına gösterdiği tepkiyle dikkatleri üzerine çekti.

Kenara alınması üzerine yedek kulübesine gitmek yerine direkt soyunma odasına giden İcardi, maçtan sonra galibiyet kutlamasına da katılmadı ve hızlıca stadı terk etti. 

Gözden KaçmasınGalatasarayda Mauro Icardi sevince katılmadı Doğrudan soyunma odasına gitmişti...Galatasaray'da Mauro Icardi sevince katılmadı! Doğrudan soyunma odasına gitmişti...Haberi görüntüle

Okan Buruk konu ile ilgili soruya, “Formsuz olduğunu düşünmüyorum. Santrforların tek görevi gol atmak değildir, ön alanda oluşturduğumuz baskıda payı büyüktü” cevabını vererek, Arjantinli oyuncuya desteğini ifade ederken, İcardi de gece 01.00 sularında sosyal medyadan Galatasaray ve galibiyet paylaşımları yaptı.

Dün sabah yapılan antrenmanda Buruk ile kısa bir görüşme yapan İcardi, gol atamamanın ve skorun getirdiği stres nedeniyle sinirli hareketlerde bulunduğunu dile getirdi.

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Şimdi gelelim herkesin merak ettiği sorunun cevabına... Adana Demirspor maçındaki davranışları nedeniyle İcardi’ye herhangi bir yaptırım uygulanmayacak.

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#Galatasaray#Mauro Icardi#Okan Buruk

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