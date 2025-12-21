Galatasaray'da Mauro Icardi'nin tarihi gecesi: Hagi'yi solladı! Yunus Akgün ve Barış Alper'den asist krallığına damga

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta karşılaştığı Kasımpaşa'yı 3-0’lık skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 42'ye çıkardı ve ligin ilk yarısını lider olarak bitirdi. Aslan'ın ligde oynadığı 17 müsabakada 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Okan Buruk'un öğrencileri, tek yenilgisini Kocaelispor deplasmanında 1-0'lık skorla yaşadı.

SEYRANTEPE'DE 27 MAÇLIK SERİ





Galatasaray, bu maçla birlikte evindeki yenilmezlik serisini de sürdürdü.

RAMS Park’ta Süper Lig’de en son 2023-2024 sezonunda 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, daha sonraki 27 karşılaşmada kaybetmedi. Cimbom geri kalan müsabakaların 22’sini kazanırken, 5 defa da berabere kaldı.

Haberin Devamı

KALE 5 MAÇ SONRA KAPANDI





Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla birlikte Süper Lig’de 5 maç sonra kalesini gole kapadı. Bu maç öncesinde son olarak RAMS Park’taki Trabzonspor müsabakasında gol yemeyen Cimbom daha sonra ligde oynadığı Kocaelispor, Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Samsumspor ve Antalyaspor mücadelelerinde kalesini gole kapatamadı.

PERDEYİ YUNUS AÇTI





Sarı-kırmızılıların ilk golünü Yunus Akgün kaydetti. Müsabakanın 10. dakikasında Barış Alper Yılmaz’ın sol taraftan ceza sahası içine girip verdiği pasta Akgün, meşin yuvarlağı düzgün vuruşla ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

25 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig’de 3. golünü kaydetti. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de 2 golü bulunan sarı-kırmızılı futbolcu toplamdaki gol sayısını da 5’e çıkardı.

SARA 2. KEZ





Haberin Devamı

Sarı-kırmızılıların ikinci golünü Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara kaydetti.

Müsabakanın 82. dakikasında Yunus Akgün’ün pasında ceza yayında topla buluşan Sara, rakibini geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve skor 2-0 oldu.

26 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon 2. gol sevincini yaşadı. Brezilyalı futbolcu daha önce Göztepe karşısında rakip fileleri havalandırmıştı.

ASİST KRALLIĞINA BARIŞ VE YUNUS DAMGASI

Karşılaşmayı 2 asistle tamamlayan Barış Alper Yılmaz ile 1 asiste imza atan Yunus Akgün, asist krallığına damga vurdu.

Ligin ilk devresini 7 asistle zirvede tamamlayan Barış Alper'i, 6'şar asistle Yunus Akgün ve Beşiktaşlı Cerny takip etti.

Haberin Devamı

HAGI'DEN ICARDI'YE





Sarı-kırmızılılarda takım olarak birçok başarı kazanan Icardi, bireysel olarak da önemli işlere imza attı. 32 yaşındaki futbolcu, Paşa ağlarına attığı tek golle, Galatasaray'da ligde 60. gol sevincini yaşadı. Mauro Icardi böylece efsane futbolcu Gheorghe Hagi'nin 59 gollük rekorunu geçerek sarı-kırmızılıların Süper Lig'de en çok atan gol yabancı futbolcusu oldu.

Arjantinli futbolcu, 2023-2024 sezonunda Süper Lig’de kaydettiği 25 golle de krallık yarışında zirvede yer almıştı.

Kasımpaşa karşısında 88. dakikada fileleri havalandıran Mauro Icardi, bu sezon hepsi ligde olmak üzere toplam gol sayısını da 9’a çıkardı.

Haberin Devamı

🦁 Mauro Icardi'nin, Gheorghe Hagi'yi geride bırakarak rekora ulaştığı gol!pic.twitter.com/ypFKDuRkjn — Spor Arena (@sporarena) December 21, 2025

MAÇ SONU ÜÇLÜSÜ ICARDI'DEN

Sarı-kırmızılılar, maç sonu galibiyeti taraftarların yanına giderek kutladı. Kuzey tribünün olduğu tarafta giden futbolcular, kol kola girerek birlikte marşlar söyledi.

Daha sonra taraftarlar isteği üzerine Mauro Icardi, sahanın ortasında gitti ve üçlü çektirdi.