Galatasaray'da Mauro Icardi'den transfer yanıtı | "Fenerbahçe derbisini kazanmamız gerekiyor"

Haberin Devamı

Galatasaraylı futbolcular, Ankara'da gelen şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk nedeniyle çok sevinçli olduklarını belirten Mauro Icardi, takımda kalıp kalmayacağına ilişkin gelen soruyu da yanıtladı.

Türkiye'nin en büyük takımı olduklarını vurgulayan Kazımcan Karataş, "Tüylerim diken diken! Galatasaray, Türkiye'nin en büyüğü bunu bir kez daha gösterdik. Galatasaray ailesine armağan olsun. Büyük gurur, büyük şans. İlk senemde şampiyon oldum. Florya'da kutlamalara devam edeceğiz. Bunu hayal ederek geldik. Abdulkerim Bardakcı ile hep konuşuyordum. Dünya yıldızlarıyla elimizden geleni yaptık ve şampiyon olduk. Türkiye'nin en büyüğüyüz." dedi.

"SONUNA KADAR HAK ETTİK"

Şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiklerini dile getiren Kerem Aktürkoğlu, "Sonuna kadar hak ettik, çok mutluyuz. Galatasaraylı olmanın gururunu günlük hayatta bile yaşıyorum. Kupayı kaldıracak olmak bile benim için büyük bir mutluluk, gurur. Şampiyonluğumuz taraftarlarımıza armağan olsun. Sonuna kadar hak ettik" açıklamasını yaptı.

Haberin Devamı

"ÇOK ÖZEL VE GÜZEL BİR SEZON"

Şampiyonluk hedeflerine ulaştıkları için mutlu olduklarını kaydeden Mauro Icardi, "Buraya adım attığım andan itibaren amacım şampiyon olmaktı ve olduk. Amacımız şampiyonluktu ve sonunda buna ulaştık. Benim için çok özel bir yıldı. Bana çok güvendiler, benimle ilgilendiler. Çok özel ve güzel bir sezon oldu." diye konuştu.

TAKIMDA KALACAK MI?

Takımda kalıp kalmayacağına ilişkin gelen soruya yanıt veren Mauro Icardi, "Fenerbahçe derbisini kazanmamız gerekiyor. Ondan sonra tatile gideceğim. PSG'de kontratım var, onlarla görüşülmesi gerekiyor. Galatasaray'ı çok seviyorum ama konuşulması gereken birçok şey var." dedi.