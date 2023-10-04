Galatasaray'da Mauro Icardi kaçan penaltıyı anlattı: Kendime çok kızdım

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Galatasaraylı oyuncular Ndombele, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi, Manchester United deplasmanındaki 3-2'lik galibiyeti değerlendirdi.

Galibiyeti hak ettiklerini belirten Ndombele, "İyi bir maç olduğunu düşünüyorum. İyi bir şekilde mücadele ettik. 3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. İstanbul'a bu 3 puanla dönmek çok önemli. 3 puanla dönüyoruz. Biz kendi hedeflerimize konsantreyiz. Maç maç zaferlerimize devam edeceğiz" dedi.

Takımda çok iyi bir hava olduğunu söyleyen milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, "Tüm takım arkadaşlarımın ayağına ve yüreğine sağlık. Zor bir maçtı. Önemli olan yenmekti. Hedeflerimiz var, gruptan çıkmak istiyoruz. Şimdi evimize döneceğiz. Mutluyuz. Takıma faydalı olabiliyorsam benim için ne mutlu. Elimden geldiğinde katkı sağlamak istiyorum. Süper bir ortamımız var diyebilirim" şeklinde konuştu.

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Kaçırdığı penaltı sonrası çok üzüldüğünü kaydeden Arjantinli golcü, "Öncelikle kendime çok kızdım penaltıdan sonra ama sonrasında takımın gösterdiği oyundan, golden ve galibiyetten çok mutluyum. Gruplarda Galatasaray formasıyla ilk golüm o yüzden çok mutluyum. Mutluyuz şu andaki durumdan. Ama sadece 2 maç oynadığımızı unutmamalıyız. Bunun farkında olalım. 4 maç daha var. Zor maçlar var. Hedefimiz gruptan çıkmak. Gruptan çıkmak için bu şekilde devam etmek ve bunun bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor." diye konuştu.