Galatasaray'da Mauro Icardi'den flaş açıklamalar: Fenerbahçe'nin elenmesi, Mourinho'nun Okan Buruk sözleri, fit olmak...

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, sabah antrenmanı öncesi açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE'NİN ELENMESİ SONRASI YAPTIĞI PAYLAŞIM HAKKINDA

Fenerbahçe'yle bir rekabetimiz var. Ülke için kötü oldu Şampiyonlar Ligi'nden elenmeleri. En iyi ligde oynamak, herkesin istediği bir şey. Bizim önümüzde play-off turu var, geçen seneyi tekrar etme fırsatımız var. Onun için mücadele edeceğiz.

Sosyal medya bugünlerde bir iletişim aracı. Geçen sene saha dışında çok şey oldu. Sosyal medyayı da bazen gülmek için bazen de farklı şekillerde kullandık.

MOURINHO'NUN OKAN BURUK SÖZLERİ HAKKINDA

2 senedir saha dışında birçok şey yapıldı bize karşı, biz her zaman sahaya odaklandık ve şampiyon olduk. Biz herkese karşı mücadele ettik. Bizi durdurmaya çalıştılar ama biz başarılı olduk. İlk senemde 14 maçlık seri yakaladık, ikinci senemde 15 maç kazandık ve yine rekor kırdık. Bu tarz şeyler rakibi rahatsız ediyor olabilir. Mourinho gibi büyük hocanın böyle önemsiz bir konu hakkında bu şekilde konuşması enteresan. Büyük takımlardayken böyle bir şey yapmazdı, yaptığını hatırlamıyorum. Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulübü. Galatasaray'a karşı her zaman konuşacak hocalar olacaktır. Bizim özel bir hocamız var. Türkiye'yi tanıyor. Oyuncuyken ve hoca olarak burada başarılara imza attı. Herkese karşı beraber mücadele edeceğiz. Sezonun henüz başında böyle söylemleri başlatmanın mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Biz iki senedir yaptığımız gibi sahaya odaklanıp bunun ödülünü almaya devam edeceğiz.

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"FİT OLMADAN, 6 AY İDMANA ÇIKMADAN GOL KRALI OLDUM"

Kilo bir faktör değil benim gözümde. Ben her zaman müsait olmaya, mücadele etmeye çalıştım. Beşiktaş maçındaki sakatlıktan sonra antrenmanlara çıkamadım. Sosyal medyada böyle şeyler çarpıtılıyor. Formda değilken bile gol kralı oldum. 50 maçta 55 gol attık. Birçok şey başardık. Rekor kırdık. Başardığım şeyler fitlikle alakalı değil, ben her zaman fitim. Soyunma odasında neler yapıyor olduğumu hiç kimse bilmiyor. 6 ay antrenmansız şekilde gol kralı oldum. En önemlisi de bu sonuçtur.

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"TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDEN BİRİYİM"

Ben her zaman liderdim. Nerede olursam olayım... Hayatta rekabetçi ve mükemmeliyetçi biriyim. Galatasaray'da gollerle, rekorlarla belli bir başarıya imza attık. Burada liderlik yapmaya çalışıyorum elbette. Buraya yardıma geldim. Sahada neler yapabileceğimi biliyorum. Biliyorum potansiyelimi. Paslarımla, gollerimle yardımcı olmaya çalışıyorum. Almak istediğim rolüm bu. Kısa sürede Türkiye'yi temsil eden biri haline geldim. İnsanların sevgisi var. Galatasaray'ı, beni takip ediyorlar. Gollerimle onların yüzünü güldürüyor olmak benim için çok büyük bir gurur meselesi.