Galatasaray'da Mauro Icardi'den Fenerbahçe ve Ali Koç göndermesi

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Okan Buruk yönetiminde 2022-23’ten sonra 2023-24 sezonunda da mutlu sona ulaşan Galatasaray’da Konya dönüşü Florya’da yapılan kutmaların yıldızı tartışmasız Mauro İcardi’ydi. Konyaspor deplasmanında attığı 2 golle Fenerbahçe’nin şampiyonluk umutlarını bitiren ve sarı kırmızılıları 24. kez zirveye taşıyan Arjantinli yıldız gerek Konya’daki gerekse İstanbul’daki kutlamalarda ezeli rakibe ve başkanına sık sık göndermede bulundu.

ERDEN TİMUR’A SÖYLENEN SÖZÜ UNUTMADI

Icardi saha içindeki sevinçler sırasında F.Bahçe Başkanı Ali Koç’un Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur’u hedef alarak yaptığı “Her gece yatarken bizi düşün” sözlerine ‘uyku’ hareketiyle gönderme yaptı. Ayrıca İcardi maç sonu açıklamasında “Bakalım şimdi Kadıköy’de nasıl bir kutlama yaşıyorlar. F.Bahçe başkanının, başkanvekilimiz ile ilgili bazı sözleri vardı. Bizim için her fırsatta kötü laflar edildi, biz de kendimizi sahada gösterdik” diyerek tutumunu devam ettirdi.

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‘ALİ DESİDERO’ ŞARKISI DA ÇALINDI

Takım Florya’da kendilerini bekleyen binlerce taraftarlar buluştuğunda ise Mauro İcardi şov vardı. Golcü futbolcu balkona ‘Aşkın Olayım’ şarkısı ve meşalelerle geldi. Taraftarla kutlama yapan Icardi önce “Fener ağlama” tezahüratını başlattı ardından da F.Bahçe Başkanı Ali Koç’un adının yazılı olduğu Galatasaray formasını giydi. Taraftarların ‘İcardi’ tezahüratlarına yine ‘uyku’ hareketi ile yanıt verdi. Florya’da daha sonra MFÖ’nün ‘Ali Desidero’ şarkısı çaldı.

DÜN GECE SENi DÜŞÜNÜYORDUM

Florya’daki kutlamalarda Ali Koç yazılı Galatasaray forması giyen Mauro Icardi dün sosyal medya hesabından Fenerbahçe Başkanı ile ilgili bir paylaşım daha yaptı. Ali Koç’un Erden Timur’a sarf ettiği “Her gece yatarken bizi düşün” sözlerini paylaşan Arjantinli yıldız altına da “Dün gece seni düşünüyordum, Süper Lig ve Süper Kupa ile kupaları biraz geçmişim” diye yazdı.

CiRO TEZAHÜRATLARI MERTENS’iN EŞiNi DUYGULANDIRDI

G.Saray’da sezonu asist kralı olarak tamamlayan Dries Mertens’in eşi Katrin Kerkhofs, Florya’daki şampiyonluk kutlamaları sırasında oldukça duygusal anlar yaşadı. Sarı kırmızılı taraftarlar, Belçikalı yıldızın oğluna yönelik ‘Ciro’ tezahüratları yaparken Mertens’in eşi gözyaşlarını tutamadı.