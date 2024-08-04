Galatasaray'da Mauro Icardi ve Wilfried Zaha'dan şoke eden hareket! Okan Buruk'tan yıldız isme: Yanlış anlattı

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Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-0'lık skorla mağlup olarak büyük hezimet yaşayan Galatasaray'da dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

Beşiktaş, Galatasaray'ı mağlup ederek tarihinde 3'üncü kez Süper Kupa zaferi yaşadı.

2006'dan bu yana düzenlenen organizasyondaki ilk maçta Galatasaray'ı 1-0 yenerek Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş, ikinci kupa zaferini de 2022 yılında Antalyaspor'a penaltılarda üstünlük kurarak elde etti.

SÜPER KUPA'NIN EN ERKEN GOLÜ

Immobile'nin 21. saniyede kaydettiği gol aynı zamanda Süper Kupa tarihine de geçti.

Geçen sezon oynanan ve Galatasaray'ın hükmen 3-0 kazandığı Süper Kupa maçında Galatasaraylı Mauro Icardi'nin 50. saniyede Fenerbahçe'ye attığı gol Süper Kupa'nın en erken golü olarak kayıtlarda yer almıştı.

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OLİMPİYAT UĞURU

Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı üst üste iki finalden de kupayla ayrıldı.

23 Mayıs'ta oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u mağlup ederek kupaya uzanan siyah-beyazlı ekip, 73 gün sonra Süper Kupa'nın sahibi oldu.

OKAN BURUK DÖNEMİNİN EN FARKLI YENİLGİSİ

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk idaresinde en farklı mağlubiyetini yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekip, Buruk yönetiminde geride kalan 2 sezonda çıktığı 97 resmi müsabakada 75 galibiyet, 10 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı. Galatasaray, Turkcell Süper Kupa maçıyla bu sürede çıktığı 98. resmi müsabakada 13. kez mağlup oldu.

Galatasaray, bu süreçte en farklı mağlubiyetini geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya temsilcisi Sparta Prag karşısında 4-1'lik skorla gördü. Beşiktaş mağlubiyeti, Buruk döneminin en farklı yenilgisi olarak kayıtlara geçti.

GALATASARAY KARŞI 83 YIL SONRA AYNI SKOR

Galatasaray'a karşı en farklı galibiyetini 5-0'la alan Beşiktaş, 83 yılı aşkın süre sonra aynı skoru tekrarladı.

Siyah-beyazlı ekip Galatasaray'a karşı en farklı galibiyetlerini 17 Mart 1933 ve 29 Aralık 1940'ta 5-0'lık skorlarla elde etmişti.

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YELEĞİ TEKMELEDİ

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Berkan Kutlu, Beşiktaş maçında kenara alınmasının ardından bir hayli öfkelendi.

Kulüp görevlisinin uzattığı yeleği tekmeleyen Berkan, öfkeyle yerine otururken söylenmeye devam etti.

Ayakkabılılarını da sinirli bir şekilde çıkaran milli futbolcu, bir süre sonra sakinleşti.

VİCTOR NELSSON KIRMIZI KART GÖRDÜ

Turkcell Süper Kupa’da Galatasaray ile Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılılar müsabakayı 10 kişi tamamladı. Maçın 87. dakikasında orta sahada siyah-beyazlıların genç futbolcusu Mustafa Hekimoğlu’na yaptığı hareket sonrasında hakem Atilla Karaoğlan, Nelsson’a direkt kırmızı kart gösterdi.

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MAURO ICARDI KATILMADI

Kupa töreninde ilk olarak Galatasaray’ın teknik ekibi ve oyuncularına madalyaları takdim edildi.

Maçın ardından düzenlenen seremonide Galatasaraylı futbolcular ikincilik madalyasını aldı. Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, seremoniye katılmadı.

BURUK'TAN ZAHA'YA: YANLIŞ ANLATTI

Müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Okan Buruk, Wilfried Zaha'ya anlattığı dizilişin Fildişi yıldız tarafından yanlış aktarıldığını söyledi.

Dizili Zaha'ya anlattığını söyleyen Buruk, "10 kişi kalınca yanıma Zaha'yı çağırıp dizilişi anlattım. Kaan'ın stopere, Barış'ın sağ beke geçmesini ve 4-3-2 dizilmesini söyledim ama o gittikten sonra farklı bir şey söyledi. O yüzden Barış sağ beke geçemedi, Kerem stopere geçti. Oyun içinde sesinizi tam olarak yetiştiremiyorsunuz. Bazen görev verdiğiniz oyuncular da yanlış anlayabiliyor." açıklamasını yaptı.

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ZAHA'DAN DİKKAT ÇEKEN HAREKET

Galatasaray'ın Fildişi yıldızı Wilfried Zaha, Beşiktaş mağlubiyetinin ardından dikkat çeken bir harekete imza attı.

Wilfried Zaha, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un açıklamaları sonrası Instagram hesabının profil fotoğrafını siyah yaptı.

Yıldız futbolcunun bu hareketi, sosyal medyada Okan Buruk'un açıklamalarına tepki olarak yorumlandı.