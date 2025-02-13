Galatasaray'da Mauro Icardi ve transfer sürprizi! Avrupa'dan 2 devin takibinde

Haberin Devamı

Galatasaray'da sezon sonuna dek sakatlığından dolayı oynayamayacak Icardi, buna rağmen adını sıkça konuşturuyor.

Sarı kırmızılıların adeta starı olan Icardi, bir süre önce ağır bir sakatlık yaşamış ve yapılan kontroller sonrası sezonu kapattığı ifade edilmişti.

Icardi'nin sahalara dönüş tarihine dair kulüp doktoru Yener İnce, tedavisinde bir sorun çıkmaması halinde yıldız oyuncunun Temmuz ya da Ağustos'ta sahalara dönebileceğini ifade etmişti.





Haberin Devamı

Sakatlığı bulunmasına rağmen Mauro Icardi için transfer dedikoduları yayılmaya başlandı. Yıldız oyuncuya daha önce Real Sociedad ve Girona talip olmuş, yakından takip etmeye başlamıştı.

Şimdi de Icardi'ye Avrupa'nın 2 önemli kulübü talip oldu. Napoli ve Roma, Mauro Icardi'nin transfer durumunu yakından takip ediyor.

Her iki kulübün de Icardi'ye teklif hazırlığında olduğu, oyuncunun durumunu takip ettiği ve iyileşme sürecinin tamamlanması halinde teklif yapacağı kaydedildi.