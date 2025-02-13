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Galatasaray'da Mauro Icardi ve transfer sürprizi! Avrupa'dan 2 devin takibinde

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#Transfer#Mauro Icardi#Galatasaray
Galatasarayda Mauro Icardi ve transfer sürprizi Avrupadan 2 devin takibinde
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2025 09:45

Galatasaray'ın starı Mauro Icardi ile ilgili Arjantin basınında önemli bir habere yer verildi. Mauro Icardi'nin bu sezon sonuna kadar sakatlığından dolayı forma giyemeyeceği bilinirken, yıldız oyuncunun buna rağmen Avrupa transfer piyasasında bilinir olduğu ve talipleri olduğu ortaya çıktı. Avrupa'nın 2 önemli kulübü, Mauro Icardi'ye ilgi göstermeye başladı.

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Galatasaray'da sezon sonuna dek sakatlığından dolayı oynayamayacak Icardi, buna rağmen adını sıkça konuşturuyor.

Sarı kırmızılıların adeta starı olan Icardi, bir süre önce ağır bir sakatlık yaşamış ve yapılan kontroller sonrası sezonu kapattığı ifade edilmişti.

Icardi'nin sahalara dönüş tarihine dair kulüp doktoru Yener İnce, tedavisinde bir sorun çıkmaması halinde yıldız oyuncunun Temmuz ya da Ağustos'ta sahalara dönebileceğini ifade etmişti.

Galatasarayda Mauro Icardi ve transfer sürprizi Avrupadan 2 devin takibinde


2 DEV KULÜP ICARDI'YE TALİP OLDU
Sakatlığı bulunmasına rağmen Mauro Icardi için transfer dedikoduları yayılmaya başlandı. Yıldız oyuncuya daha önce Real Sociedad ve Girona talip olmuş, yakından takip etmeye başlamıştı.

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Şimdi de Icardi'ye Avrupa'nın 2 önemli kulübü talip oldu. Napoli ve Roma, Mauro Icardi'nin transfer durumunu yakından takip ediyor.

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Her iki kulübün de Icardi'ye teklif hazırlığında olduğu, oyuncunun durumunu takip ettiği ve iyileşme sürecinin tamamlanması halinde teklif yapacağı kaydedildi.

Galatasarayda Mauro Icardi ve transfer sürprizi Avrupadan 2 devin takibinde

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#Transfer#Mauro Icardi#Galatasaray

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