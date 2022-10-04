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Galatasaray'da Mauro Icardi ve Juan Mata için özel çalışma! Kerem Aktürkoğlu...

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#Galatasaray#Okan Buruk#Icardi
Galatasarayda Mauro Icardi ve Juan Mata için özel çalışma Kerem Aktürkoğlu...
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2022 07:00

Sarı kırmızılılar maç yapmadan geçeceği 9. haftayı mini kamp olarak değerlendirecek. G.Saray bay geçeceği haftada yeni transferleri Icardi ve Mata’nın performansı yükseltip, son haftaların formsuz ismi Kerem’i motive etmeye çalışacak. Sol bek için de idmanlarda Kazımcan ve Berkan denenecek.

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Kadro değişimi ile başladığı sezonda 8 maçta 17 puan toplayan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk bay geçecekleri 9. haftayı ‘mini kamp’ olarak değerlendirip artıya çevirmek istiyor. Yarın Kayserispor maçının hazırlıklarına başlayacak olan sarı kırmızılılarda Okan hocanın hedeflediği ana başlıklar ise şu şekilde

ICARDi TAKIMA MONTE EDiLECEK

Adana Demir deplasmanında hem hafif ağrıları hem de özel hayatı nedeniyle forma giyemeyen Icardi’yi hazır hale getirmek. Arjantinli yıldızı fiziksel yükleme ile birlikte ilk 11’e monte edilecek. Kayseri maçında sahada olacak.

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MATA 11 SEYiYESiNE GETiRiLECEK

İstanbulspor ve Adana Demirspor maçlarında süre alan, takdir edilen Juan Mata, 11’de oynayacak düzeye getirilecek. Ekstra güç çalışmaları uygulanacak. Kayseri maçında Mata çok daha fazla süre alacak. 

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Düşüş içinde olan Kerem’e deyim yerinde ise rehabilitasyon uygulanacak. Milli oyuncu ile Okan Buruk özel görüşme yapacak. Kerem’in antrenman performanslarına göre Kayseri maçında 11’de olup olmayacağı netleşecek.

SOL BEKTE YERLi ARAYIŞ

Sol bek mevkiini Türkleştirme adına Okan Buruk, burada Kazımcan Karataş ve Berkan Kutlu’yu deneyecek. Kanatlarda Rashica ya da Yusuf’a yer açmak adına yerli kuralı nedeniyle Kazımcan ya da Berkan’ın sol bekte forma giymesi formülü uygulanacak.

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#Galatasaray#Okan Buruk#Icardi

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