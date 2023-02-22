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Galatasaray'da Mauro Icardi tehlikesi! İtalya devleri harekete geçti

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#Transfer#Galatasaray#Icardi
Galatasarayda Mauro Icardi tehlikesi İtalya devleri harekete geçti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2023 11:35

Galatasaray'ın sezon başında PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı, performansıyla lige damga vuran Mauro Icardi'nin Sarı-kırmızılı takımdaki geleceği merak konusu. Süper Lig'deki performansı dikkat çeken Arjantinli golcü yeniden İtalyan devlerinin radarına girdi.

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Galatasaray formasıyla Süper Lig'de çıktığı 12 maçta 9 gol atıp 6 da asist yapan Icardi, bu performansıyla dev kulüpleri yeniden peşine taktı.

PSG teknik direktörü Christophe Galtier geçtiğimiz günlerde Icardi ile ilgili konuşmuştu. Arjantinli yıldızın gelecek planlarında yer almadığını söyleyen Galtier; "Mauro son birkaç sezonda çok az forma giydi. İşlerin tekrar yoluna girmesi onun için çok önemli. Sık sık oynamasının geleceği için önemli olduğunu düşünüyorum" demişti. Fransız teknik adamın bu açıklamalarının ardından Avrupa devlerinin transfer için harekete geçtiği belirtildi.

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Fanatik'in derlediği habere göre Icardi için eski takımı Inter ve ezeli rakibi Milan harekete geçti. Galatasaray'ın Roma'dan transfer ettiği Zaniolo için de girişimi olduğu belirtilen Milan'ın Icardi için de PSG ile görüşme yaptığı öne sürüldü.

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Galatasaray ise sezon bitmeden 30 yaşındaki golcünün bonservisi için PSG ile anlaşmaya varmayı düşünüyor. İtalya'da zirveye oynayan takımlardan istediği teklifleri alamaması halinde Arjantinli golcünün mutlu olduğu Galatasaray'da kalmaya sıcak bakacağı belirtildi.

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#Transfer#Galatasaray#Icardi

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