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UEFAÂAvrupa Ligi'nin 4. haftasÄ±ndaki Tottenham maÃ§Ä±na ilk 11'de baÅŸlayan Muaro Icardi, karÅŸÄ±laÅŸmaya tamamlayamadÄ±.Â

Rams Park'ta oynanan mÃ¼cadelenin 82. dakikasÄ±nda kendini yere bÄ±rakan Icardi, kulÃ¼beye deÄŸiÅŸiklik iÅŸareti yaptÄ±.

Mauro Icardi'ye ilk mÃ¼dahale saha iÃ§inde yapÄ±lÄ±rken sedyeyle oyun alanÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.Â

Galatasaray'da Icardi'nin yerine 83. dakikada Michy Batshuayi oyuna dahil olan isim oldu.

YENER Ä°NCE'DEN AÃ‡IKLAMA

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan aÃ§Ä±klamalar yapan KulÃ¼p Doktoro Yener Ä°nce, "Osimhen ve Yunus yorulduklarÄ± iÃ§in Ã§Ä±ktÄ±lar. Icardi'nin sabah MR'Ä± Ã§ekilecek. Dizinde bir esneme oldu. BaÄŸ hasarÄ±yla ilgili bir ÅŸey sÃ¶yleyemiyorum ÅŸu anda. Ã–ngÃ¶rÃ¼m yok, MR'Ä± bekleyip aÃ§Ä±klama yapacaÄŸÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.