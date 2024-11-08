Galatasaray'da Mauro Icardi sezonu kapattı!

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UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında Tottenham’ı devirerek hem ilk 8 şansını pekiştiren hem de namağlup unvanını koruyan Galatasaray’a maçta sakatlanan Mauro İcardi’den kötü haber geldi. 85. dakikada kendini yere bırakan ve sedye ile sahadan çıkmak zorunda kalan Arjantinli yıldızla ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Mauro İcardi’nin MR tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan oyuncumuzun ameliyat öncesi rehabilitasyonuna başlanmıştır.”

6 GOL, 2 ASiSTi VAR

· Galatasaray'da bu sezon 14 maçta 6 gol atıp ve 2 asist yapan golcü futbolcu sezonu kapatırken sakatlığı ile ilgili yaptığı açıklamada “Birkaç aylığına uzak durmanın, gülümseyerek, sıkı çalışıp daha iyi geri dönmenin zamanı geldi. Takım arkadaşlarıma ve tüm Galatasaray ailesine başarılar ve başarılarla dolu bir sezon diliyorum. Herkese teşekkür ederim, herkesi öpüyorum, yakında döneceğim” dedi.

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DAHA GÜÇLÜ DÖNECEKSİN

· GALATASARAY TEKNIK DIREKTÖRÜ OKAN BURUK: “En güçlü geri döneceksin.”

· LUCAS TOREIRA: “Bugün, yarın ve her zaman seninleyim kardeşim. Sevgili ailen Galatasaray bu süreçte sana eşlik edecek. Bir golcü olarak hayatın tadını çıkar. Sen en iyisine layıksın”

· FERNANDO MUSLERA: “Herkes için üzücü bir haber ancak neşen ve rekabetçi mantalitenle çok daha güçlü geri döneceksin. Her ne olursa olsun benim ve ailemin desteğine sahip olduğunu bil.”

· VICTOR OSIMHEN: “Daha güçlü döneceksin!”

· ABDÜLKERIM BARDAKCI: “Daha güçlü döneceksin kardeşim. Seni seviyorum”

· KEREM AKTÜRKOĞLU: “Daha güçlü geri döneceksin kardeşim, seni seviyorum.”

· BEŞIKTAŞLI FUTBOLCU JOAO MARIO: “Çabuk geri dön dostum.”

UĞUR MELEKE: EKSİKLİĞİ HİSSEDİLECEK ANCAK OSİMHEN'İN VARLIĞI BÜYÜK RİSK

Çok iyi bir profesyonel gerçekten. Elbette çok hissedilecek yokluğu. Ancak İcardi’nin sakatlığında sırada Osimhen’in beklemesi, herhalde lig tarihi boyunca hiçbir takımın sahip olmadığı bir lüks.

Osimhen sezon sonuna kadar kalırsa, bir sakatlık-şanssızlık yaşamazsa bence tüm cephelerde 30 golü bulabilecek seviyede. Genç, dinamik, atletik, iştahlı. Lige daha önce hiç kıtasında yılın futbolcusu ödülünü alıp gelen bir santrfor olmamıştı! Çok büyük bir yıldız.

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4-2-3-1’E DÖNÜŞ

Ayrıca Galatasaray artık Mauro İcardi’den faydalanamayacaksa, sezonun geri kalanında klasik 4-2-3-1 dizilişine döneceklerdir diye tahmin ediyorum. Ben zaten Galatasaray’ın Dries Mertens’siz 4-4-2’sini anlamlı bulmuyorum, Belçikalı olmadığında ikinci-üçüncü bölge bağlantısı aksıyor.

Avrupa’da uyguladıkları 3-5- 2’de de önde çok iyi kalabalıklaşıyor ama geride çok açık veriyorlar. Zaten 3-5-2 oynanan iki karşılaşmanın sonucu 4-3 ve 3-2... Victor Osimhen sezon boyunca burada kalır ve bir sakatlık yaşamazsa, Galatasaray alışık olduğu 4-2-3-1’le devam eder mevcut çizgisine.