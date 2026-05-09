Galatasaray'da Mauro Icardi şampiyonluk sonrası gözyaşlarını tutamadı!

Süper Lig'de 26. kez şampiyonluk yaşayan Galatasaray'da kaptan Mauro Icardi, taraftarlarla yaptığı kutlamada duygusal anlar yaşandı.

Karşılaşmanın son düdüğünün çalmasıyla birlikte Rams Park'ta "Aşkın olayım” şarkısı çaldı. Taraftarların coşkusunun ardından Mauro Icardi gözyaşlarını tutamadı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, uzun süre Mauro Icardi tezahüratlarında bulundu.