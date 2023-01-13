Galatasaray'da Mauro Icardi maç sonu sevince katılmadı, sebebi ortaya çıktı!

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Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, Hatayspor'u 4-0 mağlup ederek 8'de 8 yaptı.

Sarı-kırmızılıların gollerini Kerem Aktürkoğlu, Mata(x2) ve Bafetimbi Gomis kaydetti.

İLK 3 GOLDE PAYI VAR

Fenerbahçe derbisinin yıldızından Mauro Icardi ise Galatasaray'ın attığı ilk 3 golde de rol oynadı. Kerem'in golünde Icardi kafa topuna çıkarken mücadelenin ardından top milli oyuncunun önünde kaldı ve ağları havalandırdı.

İkinci golde asistin pasını yapan Arjantinli yıldız, üçüncü golde ise Mata kaleciden dönen topu tamamlarken vuruşu yapan isim oldu.

MAÇ SONU DİKKAT ÇEKEN ANLAR

Karşılaşmanın son düdüğünün ardından Mauro Icardi'nin hemen soyunma odasına gitmesi dikkat çekti.

Galatasaraylı oyuncular galibiyeti kutlamak için sahada kalırken Juan Mata taraftara üçlü çektirdi. Icardi ise sevince katılmayarak tünelin yolunu tuttu.

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SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Arjantinli yıldızın, karşılaşmayı gol atamadan tamamladığı için mutsuz olduğu öğrenildi. Ayrıca 30 yaşındaki yıldızın, maç esnasında bazı pozisyonlarda pas alamadığı için takım arkadaşlarına serzenişte bulunduğu da görüldü.