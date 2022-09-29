Galatasaray'da Mauro Icardi kulübede, Bafetimbi Gomis 11'de!

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Galatasaray'da zorlu Adana Demirspor deplasmanının 11’i büyük ölçüde belli oldu. Süper Lig’e başarılı bir başlangıç yapan ve milli takım arasına averajla sarı kırmızılıların önünde lider olarak giren Akdeniz ekibi karşısında teknik direktör Okan Buruk kadroda köklü değişimler yapmayacak. Konyaspor maçına göre kritik 90 dakikada ilk 11’de 2 farklı oyuncu görev yapacak. İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında da vasatı aşamayan Patrick Van Aanholt bu sezon ilk kez kulübede olacak.

ABDÜLKERİM 11'E GERİ DÖNÜYOR

Bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan Hollandalı futbolcunun yerine Leo Dubois sahada olacak. Sezon başında sağ beke ilaç olması adına alınan Fransız futbolcu, Galatasaray forması ile 11’de yer alacağı maça sol bek olarak başlayacak. Konyaspor ve Kasımpaşa maçlarında görev alan Emin Bayram ise formasını Abdülkerim Bardakçı’ya teslim edecek. Adana Demir deplasmanında İsveçli Nelsson’un partneri Kasımpaşa maçında cezalı olan ve Konya önünde kulübede oturan Abdülkerim olacak.

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MATA HAMLE OYUNCUSU OLACAK

Konya önünde galibiyete büyük katkı veren, İstanbulspor ile oynanan maçta da golünü atan Icardi’nin Adana’da 11’de olması gündeme gelse de Okan Buruk tercihini yine Bafetimbi Gomis’ten yana kullanacak. Gomis’in antrenman performansının önde olması ve Icardi’nin içinde bulunduğu duygusal durum nedeniyle Fransız golcü 11’de olacak. Maça yine Mertens ile başlayacak olan Okan Buruk, İstanbul önünde dikkatleri çeken Mata’yı ilk kez kadroya alacak ve hamle oyuncusu olarak görev verecek.