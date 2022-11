Galatasaray'da Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı müthiş asisti anlattı

Haberin Devamı

Süper Lig'de Başakşehir'i 7-0'lık skorla mağlup eden sarı kırmızılılarda futbolcular karşılaşmayı değerlendirdi.

Zamanla çok daha iyi bir takım olacaklarını söyleyen Dries Mertens, "Çok iyi oynadık, 7-0 büyük bir skor farkı. Ancak takımlar arasındaki fark o kadar değildi. 3'te 3 yaptığımız için ayrıca mutluyuz. Hala çalışmamız gereken şeyler var. Yeni 13 oyuncu var. Geçen sene 13. bitirdik. Kendimizi geliştirdikçe, çok daha iyi oynayacağız." dedi.

"GALATASARAY'IN LİGDE EN İYİ MAÇIYDI"

Ligdeki en iyi maçlarını oynadıklarını ifade eden Fernando Muslera, "Galatasaray'ın ligde en iyi maçıydı. Her şeyi iyi ve doğru yaptık. Zamanla gelişiyoruz. Kalite çok iyi. Çalışmayı seven ve GALATASARAY için her şeyini veren oyuncular var. Doğru insanlarla çalışınca her şey iyiye gidiyor tabii ki. Ligin bitmesine çok var, böyle devam etmemiz lazım. Rakipler puan kaybederse tamam ama biz, kendimizi geliştirmeli ve bu şekilde devam etmeliyiz." açıklamasını yaptı.

"MAÇIN ADAMI KEREM AKTÜRKOĞLU'YDU"

Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı harika asist hakkında konuşan Mauro Icardi, "Takımın oyunundan çok mutluyum. Forvet olarak gol attığım için de mutluyum. İki asist yaptım, bu da memnun etti. Guti'nin Benzema'ya asistini hatırlıyorum. Kerem'in geriden geldiğini gördüm, ben de atabilirdim ama topu ona verdim. Maçın adamı Kerem Aktürkoğlu'ydu, onun konuşması lazım." dedi.

"DÜNYA YILDIZLARIYLA OYNAMAK FARK YARATIYOR"

Icardi'nin çok güzel bir pas attığını belirten Kerem Aktürkoğlu, "Ben, Icardi'yi arkaya kaçarken gördüm. O gol atsın diye bir pas attım, hiç beklemiyordum bana pas atacağını. O da çok güzel bir pas attı bana. Golün yarısından fazlası onun. İşte dünya yıldızlarıyla oynamak böyle farklar yaratıyor." diye konuştu.

"İYİ OYNADIĞIMIZI VE GELİŞTİĞİMİZİ SÖYLEYEBİLİRİZ"

Başakşehir karşısında iyi oynadıklarını ve oyunun kontrolünün kendilerinde olduğunu belirten Rashica, "Çok iyi oynadık gerçekten. Birçok pozisyona girdik. Oyun bizim kontrolümüz altında devam etti. İyi oynadığımızı ve geliştiğimizi söyleyebiliriz. Kendimize güvenerek iyi bir şekilde gideceğiz. Arada kendimizi dinlendireceğiz. Taze bir şekilde geri döneceğimizi düşünüyorum. Yine kazanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.