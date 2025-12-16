Galatasaray'da Mauro Icardi için sürpriz iddia: 'İki La Liga kulübüyle görüşme halinde!'

Haberin Devamı

Galatasaray'da 4. sezonunu geçiren Mauro Icardi'nin sarı-kırmızılı kulüpteki geleceği henüz netleşmiş değil.

Sözleşmesi Haziran ayında bitecek olan 32 yaşındaki tecrübeli forvet, 1 Ocak itibarıyla istediği kulüple görüşme ve sözleşme imzalama hakkına sahip.

"ELCHE VE REAL OVIEDO İLE GÖRÜŞÜYOR"

Arjantin'de yayın yapan Mitre Live'a konuşan İspanyol gazeteci Roberto Antolin, Mauro Icardi'nin iki La Liga kulübüyle görüşmelerde bulunduğunu iddia ederek, "Icardi'nin temsilcileri halihazırda İspanya'da ve transfer görüşmeleri yapıyorlar. Özellikle iki kulüple; Arjantinli Christian Bragarnik'in sahibi olduğu Elche ve Pachuca Grubu'na ait olan Real Oviedo. Elche ve Oviedo İspanya'da iki küçük kulüp ancak hem Madrid'e yakınlar hem de güvenli, konforlu ve medya odaklarının dışında sakin bir hayat sunuyorlar. Icardi'nin sözleşmesi Haziran ayında sona erecek ve sevgilisinin mutlu olacağı bir yer gitmesi gerektiğini biliyor, orası da İstanbul değil çünkü China İstanbul'da mutlu değil. Ayrıca China Suárez'in de İspanya’ya dönmek istediğini duydum. China daha önce Madrid'de yaşadı, orada rahattı ve hala orada arkadaşları var." ifadelerini kullandı.

KARİYERİ İSPANYA'DA BAŞLAMIŞTI

2008-2011 yılları arasında Barcelona alt yapısında oynayan Mauro Icardi, 2010-2011 sezonunun devre arasında İtalyan ekibi Sampdoria'ya transfer olmuş ve İspanya'dan ayrılmıştı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 21 maçta 800 dakika şans bulan Icardi, 8 gol kaydetti.

Sarı-kırmızılı formayla bugüne dek toplamda 108 maça çıkan Arjantinli forvet, 69 gol - 22 asist üretti.