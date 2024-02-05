Galatasaray'da Mauro Icardi için bomba ayrılık iddiası! Maaşının yarısını bırakmaya hazır: 'Size küçük bir sır vereyim...

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Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Mauro Icardi ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

Ara transfer döneminde adı transfer söylentilerine karışan Mauro Icardi için İtalyanlardan çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Calciomercato'nun aktardığı habere göre Mauro Icardi ve ailesi İtalya'ya dönmek istiyor. Arjantinli yıldızın hedefindeki takımın ise Inter olduğu belirtildi.

AÇIK KAPI BIRAKTI AMA INTER...

Kış transfer döneminde Mauro Icardi'nin birçok üst düzey takıma teklif edildiği ancak oyuncunun Galatasaray'da kaldığı vurgulandı. Yine haberde Icardi'nin sezon sonu için de Inter'e kapıları açık bıraktığı ve 10 milyon euroluk maaşının 5 milyon euroya düşürmeye hazır olduğu kaydedildi. Inter'in ise Arjantinli yıldızla ilgili herhangi bir tasarrufunun bulunmadığı dile getirildi.

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"SİZE KÜÇÜK BİR SIR VEREYİM..."

İtalya'da yayın yapan Novella 2000 dergisinin direktörü Roberto Alessi, Arjantinli golcünün eski takımı olan Inter'e dönebileceğini söyledi.

Alessi, "Size küçük bir sır vereyim. Mauro Icardi'nin Inter'e dönebileceğini söylüyorlar ve umarım öyle olur. Bunun doğru olduğundan emin değilim fakat evleri Milano'da." ifadelerini kullandı.

TARAFTAR GRUBU CEPHE ALMIŞTI

Inter’ın yıldız futbolcusu Icardi’nin başı, geçtiğimiz yıllarda yazdığı kitap sonrası derde girmişti. Ünlü taraftar grubu Curva Nord’la karşı karşıya gelen Arjantinli, otobiyografisi yüzünden Inter’in taraftar grubu Curva Nord’u karşı cephesine almıştı. O dönem Inter-Cagliari maçında taraftarlar Icardi’yi ıslıklarken, yıldız futbolcunun penaltı kaçırması sonrası da sevinç yaşanmıştı. Maç sonrası ise bir grup taraftar futbolcunun evinin önünde toplanıp pankartlarla protesto edip Icardi’nin taraftara yönelik sözlerine göndermede bulundu. 2015’te 3-1 kaybettikleri maçın ardından Arjantinli futbolcunun taraftarın tepkisine yönelik arkadaşlarına söylediği ‘Arjantin’den 100 kiralık katil getirteceğim’ sözlerine aynı zamanda kitabında da yer vermişti. Bunun üzerine taraftar ‘Sen adam değilsin. Sen kaptan değilsin. Sen hiçbir şeysin’ ve ‘Biz buradayız. Senin Arjantinliler nerede?’ pankartlarıyla meydan okumuştu.

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FENERBAHÇE MAÇINDA SAKATLANDI, GERİ DÖNDÜ

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Mauro Icardi'nin bir süre formasından uzak kalmış, Trabzonspor maçıyla sahalara geri dönmüştü.

Bu sezon tüm kulvarlarda 31 maça çıkan 30 yaşındaki Mauro Icardi 18 gol, 7 asistlik istatistik yakaladı.