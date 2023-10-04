Galatasaray'da Mauro Icardi hem Paul Scholes'u hem de Bruno Fernandes'i söylediklerine pişman etti!

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Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaştığı Premier Lig devi Manchester United'ı 3-2 mağlup etmeyi başardı ve Old Trafford'da tarihi bir zafer elde etti.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Wilfried Zaha, 71. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 81. dakikada Mauro Icardi attı. Manchester United'ın golleri ise 17. ve 67. dakikalarda Rasmus Hojlund'dan geldi.

PAUL SCHOLES'U SÖYLEDİKLERİNE PİŞMAN ETTİ

Manchester United deplasmanında 78. dakikada kullandığı penaltıyı dışarı atarak gole çeviremeyen Icardi, 81. dakikada karşı karşıya pozisyonda Onana'yı mağlup ederek hem müsabakanın skorunu belirledi hem Paul Scholes'u utandırdı.

Mücadele öncesinde değerlendirmelerde bulunan Paul Scholes, Arjantinli yıldızı eleştirmişti. Scholes, "Mauro Icardi iyi bir futbolcu değil" ifadelerini kullanmıştı. Maçın son bölümlerinde sahneye çıkan yıldız forvet, attığı galibiyet golüyle Manchester United efsanesini sözlerine pişman etti.

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BRUNO FERNANDES DE UTANDI

Paul Scholes'un yanısıra Manchester United forması giyen Bruno Fernandes de Galatasaray maçı öncesinde yaptığı iddialı açıklamalara pişman oldu. Deneyimli isim, hiçbir Türk takımının kendilerinin temposuyla başa çıkamayacağını öne sürmüştü.

Portekizli futbolcu, "Evet şuan formda bir takım değiliz ama Türkiye Liginden bir rakip için özel olarak motive veya çalışma yapmadık! Galatasaray'ı Avrupa'da herkes tanır fakat lig temposu olarak bizimle hiçbir Türk takimi başa çıkamaz. Bu maç bizim çıkış maçımız olacak!" demişti.

MAURO ICARDI: KENDİME ÇOK KIZDIM

Manchester United maçı sonrasında yaptığı açıklamada kaçırdığı penaltı için çok üzüldüğünü kaydeden Arjantinli golcü, "Öncelikle kendime çok kızdım penaltıdan sonra ama sonrasında takımın gösterdiği oyundan, golden ve galibiyetten çok mutluyum. Gruplarda Galatasaray formasıyla ilk golüm o yüzden çok mutluyum. Mutluyuz şu andaki durumdan. Ama sadece 2 maç oynadığımızı unutmamalıyız. Bunun farkında olalım. 4 maç daha var. Zor maçlar var. Hedefimiz gruptan çıkmak. Gruptan çıkmak için bu şekilde devam etmek ve bunun bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

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