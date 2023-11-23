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Galatasaray'da Mauro Icardi gelişmesi! Alanyaspor öncesi...

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#Galatasaray#Icardi#Alanyaspor
Galatasarayda Mauro Icardi gelişmesi Alanyaspor öncesi...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2023 13:38

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Mauro Icardi, takımla birlikte çalışmalara başladı.

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Galatasaray'a Alanyaspor karşılaşması öncesinde Mauro Icardi'den müjdeli haber geldi.

Milli ara öncesi sakatlığı bulunan ve maçlara iğneyle çıkmak zorunda kalan Icardi, ilk kez takımla birlikte çalıştı.

30 yaşındaki golcü uzun bir aradan sonra sarı-kırmızılıların idmanında yer aldı.

Galatasaray ise bu gelişmeyi "Mauro Icardi, takımla birlikte bugünkü antrenmanda!" ifadelerinin yer aldığı bir videoyla duyurdu.

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#Galatasaray#Icardi#Alanyaspor

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