Galatasaray'da Mauro Icardi gelişmesi! 10 Milyon Euro iddiası sonrası yeşil ışık...

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Sezon başında büyük umutlarla kadroya katılan Mauro Icardi kısa sürede Sarı-Kırmızılı camianın sevgilisi olmuştu. Arjantinli süperstarın bonservisinin alınması planlanırken Galatasaray'da yıldız oyuncu için çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Fransa basınında yer alan haberlere göre PSG, Icardi ile yolları kesin olarak ayırmaya karar verdi. Teknik direktör Galtier de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Icardi yeni sezon planlarımız arasında yer almıyor" demişti.

10 MİLYON EURO İDDİASI

Gazeteler, Fransız devinin Arjantinli yıldız için 10 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiğini ileri sürdü. Bu fırsatı kaçırmak istemeyen Galatasaray Yönetimi vakit kaybetmeden harekete geçti. Sarı-Kırmızılılar, Icardi'nin bonservisini daha da düşük bir bedelle kulübe kazandırmanın hesapları içinde.

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Fanatik'in haberine göre; Galatasaray'ın bu operasyondaki en büyük avantajı ise Icardi'nin tutumu olacak. 30 yaşındaki santrfor, "Siz PSG ile anlaşın yeter, ben imzaya hazırım" diyerek Cim Bom'da kalmaya yeşil ışık yaktı.

Arjantinli yıldızın son günlerde Galatasaray'la ilgili yaptığı pozitif paylaşımlar da "Beklenen anlaşma sağlandı" diye yorumlanıyor. Sarı-Kırmızılılar sezon bitmeden Icardi'nin bonservisini almayı hedefliyor.