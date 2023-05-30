Galatasaray'da Mauro Icardi durdurulamıyor! Ankaragücü maçında da başardı

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Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Ankaragücü-Galatasaray maçında Icardi gollerine devam etti.
Arjantinli yıldız, 7 ve 39. dakikalarda sahneye çıktı ve takımını sırtladı.
Sarı-kırmızılıların son 8 golünü atan Mauro Icardi, bu sezonki 22. golüne ulaştı.
GALATASARAY'DA BİR İLK
Mauro Icardi, Süper Lig tarihinde Galatasaray'ın üst üste 8 golünü atan ilk oyuncu olarak adını tarihe yazdırdı.
20 GOL BARAJINI AŞTI
Icardi ayrıca sarı-kırmızılı kulübün tarihinde 20 gol barajını geçen 4. yabancı futbolcu oldu.