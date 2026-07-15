Galatasaray'da Mauro Icardi dönemi sona erdi!

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Galatasaray, sözleşmesi sona eren Arjantinli golcü Mauro Icardi için duygusal bir veda mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Icardi'nin Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdırdığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili Mauro, Bugün ayrılıktan değil, mirastan söz ediyoruz. Artık Galatasaray formasını giymiyor olman, kalbimizdeki yerini değiştirmeyecek. Çünkü sen, 7’den 70’e her Galatasaraylının gönlünde taht kurdun. Attığın goller, yaşadığın gol krallıkları, kırdığın rekorlar ve kaldırdığın kupalar bir yana; Galatasaray tutkusunu yaşadın ve milyonlara yaşattın. Sen artık yalnızca kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran değil, Galatasaray’ın unutulmaz efsaneleri arasında sonsuza dek yaşayacak bir değersin. Bir nesli Galatasaraylı yapan sevgili kaptan, bugün çocuklar “Galatasaraylıyım.” demekten gurur duyuyorsa bunda senin de büyük payın var. Tüm Galatasaraylılar biliyor… Böyle bir aşk unutulmaz."

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Galatasaray, Mauro Icardi ile yolların ayrıldığını açıkladı.

pic.twitter.com/GH50V5pV1a — Spor Arena (@sporarena) July 15, 2026

PERFORMANSI

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Galatasaray forması altında geçirdiği 4 sezonda 134 maça çıkan Icardi, 77 gol atıp 25 de asist üretti.

33 yaşındaki Arjantinli santrfor, sarı-kırmızılı takımda 4 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası zaferleri yaşadı.