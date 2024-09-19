Galatasaray'da Mauro Icardi derbi öncesi geri döndü! İdmana katıldı

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Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Geçtiğimiz gece İstanbul'a dönen Mauro Icardi, perşembe günü (bugün) yapılan antrenmanda takımla çalışmalara başladı.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktörümüz Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışması ile orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray Futbol Takımı, yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.