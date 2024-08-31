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Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Kulüpten sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi

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#Galatasaray#Mauro Icardi#Süper Lig
Galatasarayda Mauro Icardi depremi Kulüpten sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2024 22:22

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Adana Demirspor karşılaşmasının 25. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.

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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ın Adana Demirspor'a konuk olduğu maçta Mauro Icardi oyuna devam edemedi.

İlk yarıda 2-0’lık skor avantajını erken yakalayan sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi pas atmak istediği bir pozisyon sonrası sağ bacağını tuttu. Su molası verildiğinde ise 31 yaşındaki golcü, oyuna devam edemeyeceğini teknik ekibe iletti.

Galatasaray'da sakatlanan Maour Icardi'nin yerine 25. dakikada Michy Batshauyi oyuna dahil oldu.

Galatasaray'dan Icardi'nin sakatlığına ilişkin yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mauro Icardi, Adana Demirspor maçının ilk yarısında bir pozisyonda zorlama sonrası sağ arka adalesinde yaşadığı sorun nedeniyle oyundan çıkmıştır. Futbolcumuzun durumu yapılacak detaylı tetkikler sonrasında belli olacaktır." ifadelerine yer verildi.

 

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#Galatasaray#Mauro Icardi#Süper Lig

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