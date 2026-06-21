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Galatasaray'da Mauro Icardi çıkmazı! İpler kopuyor...

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#Galatasaray#Mauro Icardi#Okan Buruk
Galatasarayda Mauro Icardi çıkmazı İpler kopuyor...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2026 18:41

Galatasaray’da Mauro Icardi’nin geleceği belirsizliğini koruyor. Sözleşme görüşmelerinde yaşanan anlaşmazlık, tarafları kopma noktasına getirirken, sarı-kırmızılılar Okan Buruk yönetiminde yeni sezonun kadro mühendisliğini yürütüyor.

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Galatasaray, yeni sezon öncesi yabancı kuralı çerçevesinde kadrosunda önemli değişiklikler yapmayı planlıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, kuralın değişeceğini öngörerek hazırlık yapmış olsa da, mevcut düzenin devam etme ihtimaline karşı da alternatif senaryolar üzerinde çalışıyor.

3 İSİMLE VEDA

Galatasarayda Mauro Icardi çıkmazı İpler kopuyor...

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Bu doğrultuda devre arasında kiralanan Sacha Boey, Noa Lang ve Yaser Asprilla ile yolların ayrıldığı belirtildi.

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'KULÜP BULUN' TALİMATI

Kiralıktan dönen Zaniolo ile yollar ayrılırken, Frankowski, Jelert, Nelsson’a da kendilerine kulüp bulma talimatı verildi.

ICARDI İLE YOL AYRIMI

Galatasarayda Mauro Icardi çıkmazı İpler kopuyor...

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Mauro Icardi ile yapılan sözleşme görüşmelerinde ise anlaşmazlık yaşandığı ve taraflar arasındaki iplerin kopma noktasına geldiği aktarıldı.

OKAN BURUK PLANLAMASINI YAPTI

Galatasarayda Mauro Icardi çıkmazı İpler kopuyor...

Okan Buruk’un planlamasında yer alan yabancı oyuncular ise Davinson, Jakobs, Singo, Sallai, Torreira, Sara, Nhaga, Sane ve Osimhen olarak şekillendi.

Sözleşmesi sona eren Lemina ile de yeni kontrat için anlaşmaya varıldığı belirtildi.

GENÇ YILDIZ BAKILIYOR

Galatasarayda Mauro Icardi çıkmazı İpler kopuyor...

Kadroda 2004 yılı sonrası doğumlu tek oyuncu olarak Nhaga yer alıyor. Bu nedenle Galatasaray, bu kriter dışında yalnızca bir yabancı oyuncuyu daha kadroya katabilecek.

Transfer komitesinin ise özellikle genç yabancı oyuncular ve yerli futbolcular üzerine yoğunlaştığı ifade ediliyor.

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#Galatasaray#Mauro Icardi#Okan Buruk

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