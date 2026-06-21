Galatasaray'da Mauro Icardi çıkmazı! İpler kopuyor...

Haberin Devamı

Galatasaray, yeni sezon öncesi yabancı kuralı çerçevesinde kadrosunda önemli değişiklikler yapmayı planlıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, kuralın değişeceğini öngörerek hazırlık yapmış olsa da, mevcut düzenin devam etme ihtimaline karşı da alternatif senaryolar üzerinde çalışıyor.

3 İSİMLE VEDA





Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Bu doğrultuda devre arasında kiralanan Sacha Boey, Noa Lang ve Yaser Asprilla ile yolların ayrıldığı belirtildi.

'KULÜP BULUN' TALİMATI

Kiralıktan dönen Zaniolo ile yollar ayrılırken, Frankowski, Jelert, Nelsson’a da kendilerine kulüp bulma talimatı verildi.

ICARDI İLE YOL AYRIMI





Haberin Devamı

Mauro Icardi ile yapılan sözleşme görüşmelerinde ise anlaşmazlık yaşandığı ve taraflar arasındaki iplerin kopma noktasına geldiği aktarıldı.

OKAN BURUK PLANLAMASINI YAPTI





Okan Buruk’un planlamasında yer alan yabancı oyuncular ise Davinson, Jakobs, Singo, Sallai, Torreira, Sara, Nhaga, Sane ve Osimhen olarak şekillendi.

Sözleşmesi sona eren Lemina ile de yeni kontrat için anlaşmaya varıldığı belirtildi.

GENÇ YILDIZ BAKILIYOR





Kadroda 2004 yılı sonrası doğumlu tek oyuncu olarak Nhaga yer alıyor. Bu nedenle Galatasaray, bu kriter dışında yalnızca bir yabancı oyuncuyu daha kadroya katabilecek.

Transfer komitesinin ise özellikle genç yabancı oyuncular ve yerli futbolcular üzerine yoğunlaştığı ifade ediliyor.