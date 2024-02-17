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Galatasaray'da Mauro Icardi bitti demeden bitmez! 40 maçın 13'ünde skoru belirledi

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#Galatasaray#Mauro Icardi#Sparta Prag
Galatasarayda Mauro Icardi bitti demeden bitmez 40 maçın 13ünde skoru belirledi
Adil Demirçubuk
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2024 07:00

Geçen yılki Süper Lig şampiyonluğunda başrol oynayan Arjantinli futbolcu bu sezona da damgasını vuruyor. Önceki gün Sparta Prag maçının 90+1. dakikasında 3-2’lik galibiyeti getiren son golü atan ve diğer 2 golün pasını veren Mauro Icardi, daha önce oynanan 3 Avrupa, 9 Süper Lig karşılaşmasında da skoru ilan eden gol veya asistlere imza attı. Galatasaray, Arjantinli futbolcunun toplam 14 gol, 6 asist ürettiği bu maçların hepsini galibiyetle tamamladı.

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Galatasaray’ın geçen sezon kazandığı Süper Lig şampiyonluğunda, 22 gol, 7 asistle aslan payının sahibi olan Mauro Icardi, skora yaptığı olağanüstü katkılarına bu sezon da devam ediyor. Önceki gün UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off turu ilk maçında takımını Sparta Prag karşısında 3-2 galip getiren golü kaydeden Arjantinli futbolcu, diğer 2 golün de pasını vererek gecenin kader adamı oldu. Kritik anlarda sorumluluk almaktan çekinmeyen İcardi, sarı kırmızılı takımın bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 40 resmi karşılaşmanın 13’ünde attığı ya da attırdığı gollerle (14 gol, 6 asist) skoru belirledi.

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3-2’LİK MANCHESTER UNİTED MAÇINDA DA G.SARAY’IN GALİBİYET GOLÜNÜ ATMIŞTI

Skoru belirleyen goller serisine 15 Ağustos 2023’te UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki Olimpija Ljubljana maçıyla (1-0) başlayan Mauro cardi, bir sonraki turda 3-2 kazanılan Molde karşılaşmasında üçüncü ve son golün asistini yaptı. Şampiyonlar Ligi’ndeki 3-2’lik Manchester United deplasmanında galibiyeti getiren gole imza koyan Tangocu, Süper Lig’de de İstanbulspor ile oynanan her iki karşılaşmada ve Trabzonspor, Gaziantep, Başakşehir, Antalyaspor, Beşiktaş, Rizespor, Adana Demirspor maçlarında Galatasaray’ı galibiyete taşıyan-skoru belirleyen golleri veya asistleri yaptı.

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MAURO iCARDi’NiN BU SEZON SKORU BELiRLEDiĞi MAÇLAR

ŞAMPiYONLAR LiGi
· Manchester United: 3-2

ŞAMPiYONLAR LiGi ELEMELERi
· Olimpija Ljubljana: 1-0
· Molde: 3-2 (1 asist)

AVRUPA LiGi
· Sparta Prag: 3-2 (1 gol, 2 asist)

SÜPER LiG
· Trabzonspor: 2-0 (2 gol)
· Gaziantep: 3-0 (Son 2 gol)
· Başakşehir: 2-1
· İstanbulspor: 1-0
· Antalyaspor: 2-0 (1 gol, 1 asist)
· Beşiktaş: 2-1 (2 gol)
· Rizespor: 1-0 (1 asist)
· Adana Demir: 3-1 (1 gol, 1 asist)
· İstanbulspor: 3-1

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#Galatasaray#Mauro Icardi#Sparta Prag

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