Galatasaray'da Mauro Icardi bitti demeden bitmez! 40 maçın 13'ünde skoru belirledi

Haberin Devamı

Galatasaray’ın geçen sezon kazandığı Süper Lig şampiyonluğunda, 22 gol, 7 asistle aslan payının sahibi olan Mauro Icardi, skora yaptığı olağanüstü katkılarına bu sezon da devam ediyor. Önceki gün UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off turu ilk maçında takımını Sparta Prag karşısında 3-2 galip getiren golü kaydeden Arjantinli futbolcu, diğer 2 golün de pasını vererek gecenin kader adamı oldu. Kritik anlarda sorumluluk almaktan çekinmeyen İcardi, sarı kırmızılı takımın bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 40 resmi karşılaşmanın 13’ünde attığı ya da attırdığı gollerle (14 gol, 6 asist) skoru belirledi.

3-2’LİK MANCHESTER UNİTED MAÇINDA DA G.SARAY’IN GALİBİYET GOLÜNÜ ATMIŞTI

Skoru belirleyen goller serisine 15 Ağustos 2023’te UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki Olimpija Ljubljana maçıyla (1-0) başlayan Mauro cardi, bir sonraki turda 3-2 kazanılan Molde karşılaşmasında üçüncü ve son golün asistini yaptı. Şampiyonlar Ligi’ndeki 3-2’lik Manchester United deplasmanında galibiyeti getiren gole imza koyan Tangocu, Süper Lig’de de İstanbulspor ile oynanan her iki karşılaşmada ve Trabzonspor, Gaziantep, Başakşehir, Antalyaspor, Beşiktaş, Rizespor, Adana Demirspor maçlarında Galatasaray’ı galibiyete taşıyan-skoru belirleyen golleri veya asistleri yaptı.

Haberin Devamı

MAURO iCARDi’NiN BU SEZON SKORU BELiRLEDiĞi MAÇLAR

ŞAMPiYONLAR LiGi

· Manchester United: 3-2

ŞAMPiYONLAR LiGi ELEMELERi

· Olimpija Ljubljana: 1-0

· Molde: 3-2 (1 asist)

AVRUPA LiGi

· Sparta Prag: 3-2 (1 gol, 2 asist)

SÜPER LiG

· Trabzonspor: 2-0 (2 gol)

· Gaziantep: 3-0 (Son 2 gol)

· Başakşehir: 2-1

· İstanbulspor: 1-0

· Antalyaspor: 2-0 (1 gol, 1 asist)

· Beşiktaş: 2-1 (2 gol)

· Rizespor: 1-0 (1 asist)

· Adana Demir: 3-1 (1 gol, 1 asist)

· İstanbulspor: 3-1