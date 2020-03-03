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Futbol
Haber Giriş: 03.03.2020 - 09:05,Son Güncelleme:/

Galatasaray'da Mariano küllerinden doğdu!

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Galatasaray'da Mariano küllerinden doğdu!
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Süper Lig'de çıktığı son 8 maçı kazanarak şampiyonluk yarışında rakiplerini yakalayan Galatasaray'ın, bu başarısında Mariano'nun payı büyük. Falcao attığı gollerle öne çıksa da Brezilyalı sağ bek de asistleriyle adından söz ettiriyor. Ligin ilk yarısında adeta istenmeyen adam ilan edilen 33 yaşındaki futbolcu, görev aldığı son 6 maçta 5 asist yaptı.

Sezonun ilk yarısında Galatasaray'da hayal kırıklığı yaratan Mariano'nun ismi Ocak ayında gönderilecekler listesindeydi. Yönetimin sözleşmesini Nagatomo gibi askıya almaya hazırlandığı Brezilyalı sağ beki Fatih Terim bırakmadı.

Terim'in, "Üç günde bir maç yapmayı fizik olarak kaldıramadı. Sezonun 2'nci yarısında haftada bir maç yapacağız. Bize hem savunmada hem hücumda çok şey katacak" öngörüsü tuttu.

Hocasını haklı çıkaran Mariano yeni transfer katkısı verdi. Konya, Kayseri, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği maçlarında asistler yapan deneyimli oyuncu, Feghouli'nin de performansını artırdı. (Sabah)

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