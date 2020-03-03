Galatasaray'da Mariano küllerinden doğdu!

Sezonun ilk yarısında Galatasaray'da hayal kırıklığı yaratan Mariano'nun ismi Ocak ayında gönderilecekler listesindeydi. Yönetimin sözleşmesini Nagatomo gibi askıya almaya hazırlandığı Brezilyalı sağ beki Fatih Terim bırakmadı.

Terim'in, "Üç günde bir maç yapmayı fizik olarak kaldıramadı. Sezonun 2'nci yarısında haftada bir maç yapacağız. Bize hem savunmada hem hücumda çok şey katacak" öngörüsü tuttu.

Hocasını haklı çıkaran Mariano yeni transfer katkısı verdi. Konya, Kayseri, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği maçlarında asistler yapan deneyimli oyuncu, Feghouli'nin de performansını artırdı. (Sabah)