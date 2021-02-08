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GeriFutbol Galatasaray'da Marcelo Saracchi sakatlığı nedeniyle 3 hafta yok!
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Futbol
Haber Giriş: 08.02.2021 - 14:18 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Marcelo Saracchi sakatlığı nedeniyle 3 hafta yok!

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Galatasaray'da Marcelo Saracchi sakatlığı nedeniyle 3 hafta yok!
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Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinde sakatlanıp oyundan çıkan Marcelo Saracchi, 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın son dakikalarında sakatlanıp oyundan çıkan Marcelo Saracchi'nin durumu belli oldu.

Yapılan tetkikleri sonucu sol üst arka adale grubu biceps kasında ikinci derece zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tespit edilen Marcelo Saracchi, 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Saracchi, Galatasaray'ın Süper Lig'de Kasımpaşa, Alanyaspor ve Erzurumspor ile oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek.

Galatasarayda Marcelo Saracchi sakatlığı nedeniyle 3 hafta yok

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