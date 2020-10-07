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Futbol
Haber Giriş: 07.10.2020 - 10:13 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Marcao'ya transfer motivasyonu

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Galatasaray'da Marcao'ya transfer motivasyonu
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Transfer döneminde Galatasaray'da ayrılmaya en çok yaklaşan futbolcu Marcao olmuştu. Sarı kırmızılı kulüp, takımda kalan Brezilyalı futbolcuyu motive etmeye çalışıyor.

Galatasaray’ın sezona iyi başlayan oyuncuları arasında yer alan Marcao için İngiltere Premier Lig’den Newcastle United ve İtalya’dan da Roma’nın harekete geçtiği öğrenilmişti.

Transfer döneminde bu iki kulüp, bonservis bedellerinde 13 milyon Euro’ya kadar çıktı. Ancak Sarı- Kırmızılılar, Brezilyalı stoper için en az 20 milyon Euro beklediği için savunmacısını bırakmadı.

Teknik direktör Fatih Terim’in de, tecrübeli oyuncusuyla özel olarak görüştüğü ve “Sana bu sezon çok ihtiyacımız var. Sahada yüzde 100’ünü vermeye devam etmeni istiyorum. Avrupa’nın en büyük takımlarında rahatlıkla oynayabilirsin. İyi oynamaya devam et ve merak etme çünkü çok daha iyi teklifler alacaksın” diyerek onu motive ettiği bildirildi. (Fanatik)

Galatasarayda Marcaoya transfer motivasyonu

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