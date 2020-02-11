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Haber Giriş: 11.02.2020 - 09:21,Son Güncelleme:/

Galatasaray'da Marcao'nun talipleri artıyor

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Galatasaray'da Marcao'nun talipleri artıyor

Galatasaray forması giyen Marcao, İtalyan kulüplerinin kıskacında. Brezilyalı stopere Atalanta'dan sonra Florentina ve Udinese'nin de talip olduğu öne sürüldü.

Geçen sezon devre arası 4 milyon Euro'ya transfer edilen Marcao'ya İtalyan kulüplerinin ilgisi büyüyor.

Daha önce adı Atalanta ile anılan Brezilyalı stoperle Fiorentina ve Udinese'nin de ilgilendiği belirtiliyor. (Takvim)

Galatasarayda Marcaonun talipleri artıyor

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