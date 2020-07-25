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GeriFutbol Galatasaray'da Marcao'dan taraftara teşekkür!
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Haber Giriş: 25.07.2020 - 18:51,Son Güncelleme:

Galatasaray'da Marcao'dan taraftara teşekkür!

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Galatasaray'da Marcao'dan taraftara teşekkür!
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Galatasaray'ın defans oyuncusu Teixeira Marcao, sosyal medya hesabından taraftara teşekkür etti.

24 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sezon sonuna ulaştık! Sadece şunu söylemek isterim ki, tüm desteğiniz için teşekkürler. Pandemiyle alakalı her türlü probleme rağmen, bizi her zaman cesaretlendirdiniz ve her zaman bizimle birlikte oldunuz. Kucak dolusu sevgiler, sizleri çok seviyoruz!" dedi

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