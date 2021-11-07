Galatasaray'da Marcao'dan 'puan' hatırlatması! 'Geçen sene...'

Haberin Devamı

Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Marcao, maç sonu konuştu.

Karagümrük karşısında alınan 1 puanın önemine vurgu yapan Marcao, milli takım arasından sonra oynanacak derbiye de dikkat çekerek "Kolay bir rakibe karşı oynamadık. Topla oynamayı seven bir rakipti. Biz de elimizden geleni yaptık." dedi.

Marcao sözlerini "Tabii ki 3 puan kazanmak isterdik ama geçen seneyi unutmayalım. Bir puanımız olsaydı şampiyon olacaktık. Bu 1 puanı kayıp olarak değerlendirmeyelim. Şimdi milli takım arası var. Sonra önemli bir derbi var. Önce dinlenip sonra o derbiye hazırlanacağız." ifadeleriyle tamamladı.