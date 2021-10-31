Galatasaray'da Marcao'dan maç sonu dikkat çeken sözler: 'Duygusal anlardı'

Süper Lig'de Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Marcao, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
İşte Marcao'nun sözleri;
Hocamız, bizi iyi çalıştırdı. Dersimize çalışmıştık. Gaziantep FK'dan daha çok istedik. Kazanmak çok kritikti ve istediğimizi aldık. Taraftar hep yanımızda, bu güzel oyunu ve 3 puanı kutlamak iyi hissettirdi.
DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI
Maç sonu duygusal anlar yaşandı. İnanılmaz mutluluk yaşadım. Çok zor anlardan geçtim. Hem ailem, hem de ben istemediğimiz şeyler yaşadık. Fatih Hoca hep yanımda oldu, bütün takım aynı şekilde... O günlerde geride kaldı.
HAVAYA GİRMEMEK LAZIM
Hedefimiz şampiyonluk. Çok fazla da havaya girmemek lazım. Takımı kutlarım. Sadece 3 puan. Yola devam edeceğiz.
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