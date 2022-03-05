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Galatasaray'da Marcao'dan Konyaspor maçı sonrası çağrı: 'Tepki göstermeliyiz'

#Galatasaray#Marcao#Süper Lig
Galatasarayda Marcaodan Konyaspor maçı sonrası çağrı: Tepki göstermeliyiz

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Marcao, Konyaspor'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Konyaspor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray'da Marcao, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

'DÜZELTMEYE ÇALIŞACAĞIZ'

Mücadeleyi değerlendiren Marcao, "Çok fazla söyleyecek bir şey. 3 gün sonra başka maçımız var. Çok fazla pas hatası yaptık, ikili mücadele kazanamadık. Bunları düzeltmeye çalışacağız." dedi.

'TEPKİ GÖSTERMESİ GEREKİYOR'

Brezilyalı oyuncu sözlerini, "Çok büyük bir takımı temsil ediyoruz. Bunun için çok çalışmamız gerekiyor. Oyuncuların tepki göstermesi gerekiyor. Bunu kendi aramızda halledeceğiz" ifadeleriyle tamamladı.

BOEY: 'TAKIM OLARAK YİYORUZ'

Sacha Boey ise "Sorun sadece savunmada değil. Gol attığımızda takım olarak atıyoruz, yediğimiz zaman takım olarak yiyoruz. Sadece savunmaya odaklanmamak gerekiyor" şeklinde konuştu.

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#Galatasaray#Marcao#Süper Lig

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