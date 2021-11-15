Galatasaray'da Marcao'dan flaş derbi ve transfer sözleri! "Bu tarz söylentiler..."

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Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a bir röportaj verdi ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İşte Marcao'nun açıklamaları;

Milli takım arası iyi bir zamana denk geldi. 3 günde 1 maç oynamak ister istemez yorgunluk yaratıyor. Biz de hem dinleniyoruz hem de neleri daha iyi yapabileceğimize, eksik yönlerimizi düzeltmeye çalışıyoruz. Hocamızla, arkadaşlarımızla neleri daha iyi yapabiliriz ona çalışıyoruz.

"9 PUAN FARKI KAPATABİLİRİZ"

9 puan lider için bir avantaj ama önümüzde çok maç var. Karamsarlığa düşmek, pes etmek ruhumuzda yok. Farkın kapatılabilecek bir fark olduğunu düşünüyorum.

"TAKIM DAHA İYİ YERE GİDECEK"

Öğrenmeye aç bir takım var. Çok değerli, çok tecrübeli arkadaşlarımız var. Muslera, Arda, Aanholt gibi çok önemli oyuncularımız da var. Bence güzel bir karışım oldu. Genç oyuncular ve tecrübeli oyuncularla daha iyi yerlere gidecektir takım.

"ALLAH FATİH HOCAYA YARDIM ETSİN"

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Victor Nelsson akıllı ve zeki bir oyuncu. Yakaladığımız uyum, sadece bizim başarımız değil. Takım arkadaşlarımızın bize verdiği destek, birbirimize karşılıklı verdiğimiz destek ve hocamızın bize gösterdikleriyle bir araya gelince başarı ortaya çıktı. Rekabet çok önemli, her pozisyonda rekabet olmalı. Sağlıklı şekilde yapılan forma rekabetinin her zaman takıma faydası olur. Allah, Fatih Hoca'ma yardım etsin. Bu kadar opsiyon zor bir durum. Hocamızın karar vermesi zorlaşıyor.

"GRUPTA İYİ ŞEYLER YAPACAĞIMIZA İNANDIK"

Avrupa'da iyi performans gösterdik, önemli puanlar topladık. Grubumuz Şampiyonlar Ligi grubu gibi. Gruptan çıkamayacağımız yönünde çok yorum vardı ama başta hocamız bizi buna inandırdı ve grupta iyi şeyler yapabileceğimize inandık.

"KEREM'LE OLAYDA YÜZDE 100 SUÇLUYDUM"

Zor zamanlar geçirdim. Olmaması gereken bir olay yaşandı. Pişman olduğum bir olaydı. Zor günleri daha huzurlu atlatmamın tek sebebi Fatih Hocam. Olaydan sonra %100 suçlu olduğumu konuştuk. Fatih Hocamız yanlış yaptığımı, hatalı olduğumu ama bu olayın geride bırakılması gerektiğini, zamana ihtiyacımız olduğunu, destek vereceklerini, takımdan ayrı kalacağımı ve ailemle vakit geçirmem gerektiğini söyledi. Bana her zaman destek verdi. Zor bir zamandan çıktım, uzun süre oynamadım. İstenmeyen bir olay yaşandı, psikolojik olarak zor zamanlar geçirdim. Taraftarımız hep yanımda oldu. Bütün takımın yanında taraftarımız. Tekrardan sahaya dönmek, onların beni kucaklaması beni çok mutlu etti.

Gerçekten inanılmaz üzüldüm, çok pişman oldum. Yapmamam gereken bir şeydi. Kerem'den, ailesinden özür diledim. İnsanlar ne yazık ki bazen duygularını kontrol edemiyorlar. Düşünme, öz eleştiri yapma fırsatım oldu. Çok zor bir dönemdi. Kerem ile aramızda bir problem kalmadı. İkimiz de Galatasaray için mücadele ediyoruz.

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"FATİH TERİM BABA GİBİ DAVRANIYOR"

Fatih Terim futbolcularına ve Florya'da çalışanlara baba gibi davranıyor. Kimin başı sıkışsa ve kim zora düşse yanında oluyor. Bunu hissetmek önemli. Galatasaray'ı Türkiye'nin en büyük takımı yapan özellik de bu. Baştaki lideri ve hocasının baba gibi davranması.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Tek odağım Galatasaray. Galatasaray'da oynamak benim için rüyaydı, şu an rüyamı yaşıyorum. Transfer söylentileri konsantrasyonumu bozabilir, bu yüzden ilgilenmiyorum. Transfer durumlarını kulübe ve menajerime bırakıyorum. İki taraf için bir teklif gelirse konuşulacaktır. Bir şampiyonluk daha yaşamak, kupalar kazanmak istiyorum.

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Brezilya'dan Portekiz'e gidiyorsunuz ve Portekiz'deki kulübünüz, başarıları olan bir takım değil. Sonrasında bir anda kendinizi Türkiye'nin en büyük camiasında buluyorsunuz. Buna adapte olmak kolay değildi.

DERBİ SÖZLERİ

Fenerbahçe maçını dünyanın en büyük derbisi olarak adlandırabiliriz. Birçok duyguyu içinde barındırıyor. Bir maçtan daha fazlası. Taraftarların bakış açışı çok farklı. Kendi sahamızda oynamanın çok büyük avantajı var.