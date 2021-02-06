Galatasaray'da Marcao'dan derbi sonrası Terim açıklaması! 'En iyi şekilde anlattı'

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Galatasaray'da Marcao, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Marcao, "Çok önemli bir maçtı. Sonuçta derbiydi. Sıradan normal bir maç değil. Farklı bir maç. Hafta boyunca hocamız bize en iyi şekilde anlattı. Onun dediklerini yapınca kazanıyoruz. Harfi harfine sahada dediklerini yaşadık. Çok iyi mücadele ettik ve çok iyi bir 3 puan aldık" şeklinde konuştu.

'HOCAMIZIN KARARI ÖNEMLİ'

Donk ve Luıyindama hakkında da konuşan Brezilyalı oyuncu, "Donk da, Luyindama da çok önemli stoperler. 3 günde bir maç var. Stoper olarak hepimize ihtiyaç var. Yarın belki oynamayacağım. Hocamızın kararı önemli. Donk ile de, Luyindama ile de rahat hissediyorum" dedi.

Marcao sözlerini, "Kızımın doğum günü. Onun için ekstra motive oldum. 3 puanı kızıma ve eşime armağan ediyorum" ifadeleriyle tamamladı.