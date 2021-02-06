MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Spor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray'da Marcao'dan derbi sonrası Terim açıklaması! 'En iyi şekilde anlattı'
GeriFutbol Galatasaray'da Marcao'dan derbi sonrası Terim açıklaması! 'En iyi şekilde anlattı'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 06.02.2021 - 22:17 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Marcao'dan derbi sonrası Terim açıklaması! 'En iyi şekilde anlattı'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray'da Marcao'dan derbi sonrası Terim açıklaması! 'En iyi şekilde anlattı'
Abone Olgoogle-news

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Marcao, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Galatasaray'da Marcao, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Marcao, "Çok önemli bir maçtı. Sonuçta derbiydi. Sıradan normal bir maç değil. Farklı bir maç. Hafta boyunca hocamız bize en iyi şekilde anlattı. Onun dediklerini yapınca kazanıyoruz. Harfi harfine sahada dediklerini yaşadık. Çok iyi mücadele ettik ve çok iyi bir 3 puan aldık" şeklinde konuştu.

Galatasarayda Fatih Terimden derbi sonrası liderlik yorumu Doğru zamanda
Galatasaray'da Fatih Terim'den derbi sonrası 'liderlik' yorumu! 'Doğru zamanda!'

'HOCAMIZIN KARARI ÖNEMLİ'

Donk ve Luıyindama hakkında da konuşan Brezilyalı oyuncu, "Donk da, Luyindama da çok önemli stoperler. 3 günde bir maç var. Stoper olarak hepimize ihtiyaç var. Yarın belki oynamayacağım. Hocamızın kararı önemli. Donk ile de, Luyindama ile de rahat hissediyorum" dedi.

Marcao sözlerini, "Kızımın doğum günü. Onun için ekstra motive oldum. 3 puanı kızıma ve eşime armağan ediyorum" ifadeleriyle tamamladı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle