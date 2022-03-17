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Galatasaray'da Marcao ve Boey Barcelona mücadelesinden memnun!

#Galatasaray#Marcao#Sacha Boey

Barcelona'ya 2-1 yenilerek elenen Galatasaray'da Sacha Boey ve Marcao maçın ardından açıklamalarda bulundular.

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Galatasaray'ın savunma oyuncuları Marcao ve Sacha Boey, Barcelona maçı sonrası yayıncı kuruluşa konuştu.

İşte başarılı futbolcuların açıklamaları;

BOEY: DETAYLAR SONUCA ETKİ ETTİ"

"Takımımla gururluyum. Dünyanın en iyi takımlarından birine karşı çok iyi mücadele ettik. Kaybetmemizin özel bir nedeni yok. Bu tip maçlarda detaylar önemlidir. Bu maçta da detaylar sonuca ufak bir etki etti."

"Bu tip maçlarda konsantrasyon önemlidir. Ben de kişisel olarak gerekeni yaptı."

MARCAO: BAŞIMIZ DİK DEVAM EDECEĞİZ

"Konsantrasyonumuzu maç boyunca gösteremedik. Takım olarak çalışmaya devam edeceğiz. Barcelona'ya gol attığım için çok mutluyum. Keşke tur için yeterli olsaydı."

"Önümüze bakacağız, kafamız dik bir şekilde devam edeceğiz"

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#Galatasaray#Marcao#Sacha Boey

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