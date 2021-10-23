Galatasaray'da Marcao varsa gol yok!

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Sarı kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu’nun ardından deplasmandaki Lokomotiv Moskova maçına damga vuran bir başka isim Marcao oldu. UEFA, Lokomotiv Moskova-Galatasaray karşılaşmasında 8.0 reyting ile maçın adamı olarak Brezilyalı stoperi seçti. Marcao, 0-0 sona eren Marsilya karşılaşmasının ardından üst üste ikinci kez adamı seçilmeyi başardı.

LOKOMOTIV'E KARŞI HAVA TOPU KAYBETMEDİ

Galatasaray bu sezon Marcao’nun forma giydiği 3 Avrupa Ligi ve 1 Süper Lig maçında kalesinde gol görmedi. Brezilyalı stoper, Lokomotiv Moskova maçında hiç hava topu kaybetmezken, sahada en çok ikili mücadele kazanan futbolcu oldu.

ASLAN BU SEZON AVRUPA'YA DAMGA VURDU

Lokomotiv Moskova deplasmanında 3 puanla dönerek liderliğini pekiştiren Galatasaray Avrupa’da yeniden hem prestij hem de para kazandı. Sarı kırmızılılar UEFA Avrupa Ligi’nde geride kalan 3 maçlar sonunda gruplarda gol yemeyen 2 takımdan biri olmayı başardı. Galatasaray, İngiliz ekibi West Ham United ile birlikte grupta oynadığı 3 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

BAYERN, JUVE VE GENT

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Ayrıca Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi dahil bu sezon Avrupa kupalarında mücadele eden 96 takımın sadece 5’i kalesinde gol görmedi. Galatasaray ile birlikte bu başarıya ulaşabilen takımlar olarak Bayern Münih, Juventus, West Ham ve Gent öne çıktı.