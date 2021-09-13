Galatasaray'da Marcao sahaya dönüyor! Lazio maçında 11'de yer alacak

Spor Servisi / Ali Naci KÜÇÜK - Takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu ile yaşadığı olay sonrasında TFF'den 8 maça ceza alan, kulüp tarafından ise 150 bin Euro para cezasına çarptırılan Marcao, geçtiğimiz günlerde Kerem'le idman öncesi bir araya gelmiş ve barış sağlanmıştı.

Savunmada sıkıntılar yaşayan ve UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Lazio ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Fatih Terim kararını verdi.

Tecrübeli teknik adam, Brezilyalı savunmacısı Marcao'yu, İtalyan ekibine karşı 11'de sahaya sürme kararı aldı.

MUSLERA VE YEDLIN'E ÖZEL İZİN

Milli takım kamplarından uzun süren seyahat sonrasında Türkiye’ye dönen, Trabzon’da maça çıkan Muslera ve Yedlin’e yarın için özel izin verildi