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Galatasaray'da Marcao paylaşılamıyor! Roma ve Napoli'den sonra yeni talip...

#Marcao#Galatasaray#Atalanta
Galatasarayda Marcao paylaşılamıyor Roma ve Napoliden sonra yeni talip...

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao'nun talipleri her geçen gün artıyor. Roma ve Napoli'nin istediği 25 yaşındaki savunmacıya yeni bir talip çıktı.

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Galatasaray'ın satışından en çok gelir beklediği isimlerden olan Brezilyalı stoper Marcao'ya İtalyan kulüplerinin yakın ilgisi devam ediyor.

Sarı-kırmızılı takımın bu sezonki en başarılı isimlerinden olan Brezilyalı futbolcu, Mart ayındaki milli arada verilen 4 günlük iznini İtalya'da geçirmiş ve burada temsilcisiyle beraber hem Roma hem de Napoli ile transfer görüşmeleri yapmıştı.

Bu görüşme sonrası Marcao'nun menajeriyle de görüşen Galatasaray, "Kapıyı 25 milyon Euro'dan açarız" diyerek değeri belirlemişti.

SENSIBILE VE CAMPOS DEVREYE GİRECEK!

Galatasaray'ın İtalyan Sportif Direktörü Sensibile'nin, Marcao'ya Serie A'dan yapılacak tekliflerde bizzat devreye gireceği, sportif danışman Luis Campos'un ise başta Fransa ve İspanya olmak üzere birkaç ülkede daha ilişkilerini kullanarak 25 yaşındaki futbolcunun piyasa değerini yükseltmeye çalışacağı öne sürülmüştü.

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YENİ TALİP! ROMA VE NAPOLİ'DEN SONRA...

Roma ile Napoli'nin uzun süredir ilgilendiği 25 yaşındaki savunmacı için devreye giren son Serie A temsilcisi ise Atalanta oldu.

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Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; İtalyan kulüplerinin Marcao konusundaki rekabeti, Galatasaray'ın yüzünü güldürecek gibi görünüyor. Sambacı için 15 milyon Euro'nun üzerinde bonservis teklifleri gündemde. Genç oyuncunun transferiyle ilgili kararı ise yeni yönetim verecek.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 35 maçta forma giyen Marcao, 1 gol atıp 1 de asist yapmıştı.

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#Marcao#Galatasaray#Atalanta

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