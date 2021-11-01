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Galatasaray'da Marcao mest etti

#Galatasaray#Marcao#Gaziantep
Galatasarayda Marcao mest etti

Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu’na yaptığı fiziksel müdahalenin ardından aldığı 8 maçlık cezasını tamamlaması sonrasında çok iyi bir dönüş yapan Marcao, Gaziantep karşısında kusursuza yakın bir performans sergiledi.

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Brezilyalı stoper, 20 ikili mücadelenin 16’sından galip ayrıldı. Bununla beraber 6 top uzaklaştıran sarı kırmızılı futbolcu, 7 kez kademeye girdi, 3 de top kaparak takımının en iyisi oldu.

Marcao ayrıca, 9 hava mücadelesinde topların 6’sını alarak duvar ördü. Marcao maçın ardından yaptığı açıklamada, “Zor günler geride kaldı” dedi.

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