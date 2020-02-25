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GeriFutbol Galatasaray'da Marcao, 20 yıl sonra gelen Fenerbahçe galibiyetinin dövmesini yaptırdı
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 25.02.2020 - 17:51,Son Güncelleme:/

Galatasaray'da Marcao, 20 yıl sonra gelen Fenerbahçe galibiyetinin dövmesini yaptırdı

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Galatasaray'da Marcao, 20 yıl sonra gelen Fenerbahçe galibiyetinin dövmesini yaptırdı
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Galatasaraylı futbolcu Marcao, 20 yıl sonra gelen Kadıköy derbi galibiyetini dövme yaptırdı.

Süper Lig’in 23’üncü haftasında deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-1 yenerek 20 yıllık hasreti sonlandıran Galatasaray’da savunma oyuncusu Marcao, bu galibiyeti ölümsüzleştirdi.

Brezilyalı futbolcu, Kadıköy galibiyetinin tarihi olan 23 Şubat 2020 tarihini dövme yaptırdı. Dövmenin yapılış anlarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Marcao’nun bu paylaşımı, kısa sürede yoğun ilgi gördü.

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