Galatasaray'da Marc Gonzalo krizi ayrılıkla bitti! Paylaşımlar sonrası yeni karar...

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Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılığı sonrası teknik direktörlük koltuğuna oturtulan Domenec Torrent, 4 kişilik ekibiyle göreve başladı.

Uzun yıllardır kulüpte tercümanlık yapan Mert Çetin'in yerine Marc Gonzalo'nun getirilmesi sosyal medyada tartışma yarattı.

'SİYAH-BEYAZ' TEZAHÜRATLARI

Gonzalo, katıldığı programda Beşiktaşlı olduğunu ifade ederek, ''Siyah,beyaz'' şeklinde tezahürat yapmıştı. Bu anlar sosyal medyada gündem yarattı. Günün en çok konuşulan isimlerinden biri Gonzalo oldu.

Marc Gonzalo, bir dönem Fenerbahçe'nin taraftar kart reklamında da oynadığı ortaya çıktı.

Ayrıca Gonzalo, 2006-2009 yılları arasında Sarı-Kırmızılı takımda forma giyen Marcelo Carrusca'nın Aslan'da yeterli forma şansı giymediğini savunmuş ve Galatasaray'dan 'Malum takım' diye bahsetmişti.

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GÖREVİNE SON VERİLDİ

Sarı-kırmızılı taraftarların bu paylaşımları ortaya çıkarmasının ardından gelen tepkiler üzerine Gonzalo'nun işine son verildiği öğrenildi.