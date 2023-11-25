Galatasaray'da Manchester United maçı öncesi Davinson Sanchez şoku

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Rams Park'ta oynanan mücadele Galatasaray'ın 4-0 üstünlüğü ile devam ederken Davinson Sanchez sakatlandı.

Müsabakanın 79. dakikasında sakatlanan Davinson Sanchez'in yerine oyuna Victor Nelsson dahil oldu.

Davinson Sanchez'in Galatasaray'ın hafta içinde Manchester United ile karşılaşacağı maçta oynayıp oynamayacağı kontrollerin ardından netlik kazanacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci maçında 29 Kasım Çarşamba günü Manchester United'ı ağırlayacak.

Gözden Kaçmasın Galatasaray - Alanyaspor maçının hakemi Ali Şansalan sakatlandı Haberi görüntüle

OKAN BURUK: UMARIM SONRAKİ MAÇA YETİŞİR

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, maç sonrası Davinson Sanchez'le ilgili; "Ayağında ağrı oldu, inşallah önemli bir şeyi yoktur ve bir sonraki maça yetişir." diye konuştu.