Galatasaray'da maç sonu sitem: Erkek adamız, kimseyi suçlamayalım!

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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, 7. haftada Dinamo Kiev'i ağırladı. RAMS Park'ta oynanan müsabakada 3-1 öne geçen sarı - kırmızılılar, son 20 dakikada rakibinin gollerine engel olamadı ve sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

"ERKEK ADAMIZ, SORUMLULUĞUMUZU BİLMELİYİZ"

Karşılaşmada takımının ilk golünü atan Davinson Sanchez, maçın ardından yaptığı açıklamada "Sonuç iyi değil. İşimizi iyi yaptık, iyi hazırlandık demenin bir faydası yok. Basit pozisyon vermemeliyiz. Top dışarıda mı değil mi emin değilsek son ana kadar mücadele etmeliyiz. Erkek adamız, sorumluluğumuzun bilincinde olmalıyız. Daha iyi mücadele edeceğiz. Maçta çok fazla şans vardı ama bunu kabullenmememiz lazım. Daha iyisini yapmaya çalışacağız." dedi.

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Beraber hareket etmeleri gerektiğini dile getiren Kolombiyalı savunmacı, "Bizim takım olarak düşünmemiz gerekiyor, savunma, orta saha, hücum diye değil. Savunmacılar gol atabilir, hücumcular savunmaya yardım eder. Kimseyi suçlu göstermem. Hepimiz sorumluyuz. Savunma kötü, hücum kötü demek doğru değil. Bunlar birer olaydır. Genel bakmalıyız. Savunmada, hücumda hep beraber olmalıyız." ifadelerini kullandı.

OSIMHEN: PASI KİME VEREBİLİRİM DİYE BAKIYORUM

Galatasaray'ın maçtaki 3. golünü penaltıdan kaydeden Victor Osimhen ise "Hayal kırıklığı! Daha fazlasını hak ettiğimizi düşünüyorduk. Takım olarak sorumluluk almalıyız. Onlar da iyi mücadele ettiler. İki maç üst üste beraberlik oldu. Hatalarımızdan ders alıp önümüzdeki maçlara odaklanmalıyız. Bence bazı anlarda birbirimizi daha iyi anlamalıyız. Pası kime verebilirim diye bakıyorum. Attığımız 3 golden daha fazlasını atabilirdik."