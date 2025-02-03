Galatasaray'da maç sonu 'gol' itirafı: Dries ağabeyle çalışmıştık

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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK deplasmanına çıkan Galatasaray, rakibini 1-0 mağlup etti ve puanını 57'ye yükseltti. Sarı - kırmızılılara galibiyeti getiren golü 5. dakikada yeni transfer Ahmed Kutucu kaydetti.

KUTUCU: "DRIES AĞABEY İLE ÇALIŞMIŞTIK"

Maç sonunda konuşan Kutucu, "Çok mutluyum. Bu benim çocukluk aşkım. İyi mücadele ettik. Zor bir rakipti. Kazandık. İnşallah böyle devam ederiz ve şampiyon oluruz. Takımda çok büyük oyuncular var, onlardan antrenmanda bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Onlarla sahada olmak gurur verici. Dries Ağabey ile bu duran topu kornerde çalıştık. Ben verme dedim ama yine de pası verdi. Gol sevincimde belliydi, çok heyecanlıydım." dedi.

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JELERT: "HOCAM NEREDE İSTERSE ORADA OYNARIM"

Müsabakaya ilk 11'de başlayan Elias Jelert, "İyi bir maç çıkardık. Oyunu kontrol ettik. 1-0'dan fazlası olabilirdi. İyi mücadele ettik. Savunmada iyiydik. Bugün kanat bektim. Hücum yapmayı seviyorum. Kanatta tüm hattı ileri geri kullanmayı seviyorum. Sağ bek olarak da kanat bek de, hocam isterse kanat olarak da oynayabilirim. Şu an iyi bir andayım. Galatasaray'da olmayı seviyorum, büyük bir kulübün parçasıyım. Bazen baskı oluyor. Her zaman 11'de oynamak isterim ama bazen olmuyor, olunca elimden geleni yapmak isterim." ifadelerini kullandı.

SANCHEZ: "MAYIS AYINDA KUTLAMA YAPABİLMEK İÇİN..."

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Davinson Sanchez ise "İyiyim, mutluyum, 3 puan daha kazandık. Birlik olmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdik. Yavaş yavaş daha sakin oluyoruz. Fırsatları değerlendiriyoruz. Şimdi kupa maçımız var, ona bakacağız. Şu anda vazgeçilmez bir döneme giriyoruz. Önce kupaya, sonra ligde, daha sonra Avrupa'da maçlar var. Fırsatları değerlendirmemiz lazım. Türkiye'nin en iyi takımı olduğumuz unutmamalıyız. Hepimiz sorumluluğumuzu bilmeli, birbirimiz için mücadele etmeliyiz. En iyi takım olduğumuz için maçları domine etmeliyiz. Türkiye'nin en iyi takımı olduğumuz için tüm maçları kazanmalıyız. Morata'yı daha önce tanıyordum. Elinden gelenin en iyisini yapacaktır her zaman. Bireysele değil birlik olarak hedeflere odaklanmak gerekiyor ki mayıs ayı sonunda kutlama yapabilelim." şeklinde konuştu.