Galatasaray'da maç sonu F.Bahçe'ye olay gönderme ve transfer sözleri: Eze eze yendik | Mikautadze'yi beğeniyorum

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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray ile Konyaspor karşı karşıya geldi.

RAMS Park'ta oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 22. dakikada penaltıdan Victor Osimhen kaydetti.

Bu skorun ardından puanını 54'e yükselten Galatasaray, liderliğini sürdürdü.

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, karşılaşma sonrasında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Öztürk'ün sözleri şu şekilde:

"YABANCI VAR GELDİ, GÖRÜYORUZ"

"Bir ofsayt çizgisi çekildi. Pası veren Barış Alper, golü atan Osimhen. Ancak, ofsayt çizgisi Abdülkerim'den çekildi. Neye göre yapıldı bilmiyorum. Hakem değilim, hakem hocası değilim, yanlış değerlendirmek istemem. Objektif olarak şunu söyleyelim; eğer Abdülkerim Bardakcı VAR hakemine göre aktif ofsaytta ise geçen Hatayspor maçında yediğimiz gol de böyle değil miydi? Rica ediyorum şu işin bir standardı olsun. Net bir golümüz verilmedi. Yabancı VAR geldi, görüyoruz. Geçen maçta da Erman Toroğlu bile penaltı dedi. O bile penaltı dedi yani. 12 hakem yorumcusunun hepsi penaltı dedi. Yabancı VAR görmedi. Yabancılar da biraz yabancı kalabiliyor bu işe."

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"FENERBAHÇE'Yİ EZE EZE YENDİĞİMİZ MAÇTA..."

"Yarın ikinci sıradaki rakibimizin maçı var. Göztepe bizle daha evvel dişli bir maç oynadı, Beşiktaş ile oynadı. Avrupa hayalleri var. Yarın da çok iyi bir maç izleyeceğimizden eminim. İnşallah maçın hakemi, bizim Fenerbahçe'yi eze eze onların stadında yendiğimiz maçtaki hayatı tekrarlamaz. Hakemin hatası olmasa maç 7'ye 8'e giderdi. Canı sağ olsun. Biz önümüze bakıyoruz. Sezon sonunda yine Galatasaray şampiyon olacak. Bir sonraki sezona da bu motivasyonla hazırlanacağız."

TRANSFER SÖZLERİ

"Okan Hoca ve scout ekibinin talepleri doğrultusunda; Sportif AŞ'de üç tane başkanvekilimiz var. Abdullah Kavukcu, İbrahim Hatipoğlu, Maruf Güneş ilgileniyorlar. Bilgimin olmadığı bir konuda cevap vermek istemiyorum. Galatasaray, Avrupa'yı düşünerek gereken transferleri tamamlayacaktır."

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Metin Öztürk'ün transfer sözleri sonrasında teknik direktör Okan Buruk ise şu ifadeleri kullandı:

"Mikautadze beğendiğimiz bir oyuncu. Onun için teklif yaptık. Lyon'u son dönemde beğenmiyorum oyun olarak. Formda bir takım değil. Formda olmayan takımların oyuncularının performansları değişebiliyor. Son maç özelinde, Lyon da maçında başında durgundu. İkinci yarı hareketlendi. Lyon iyi dönemden geçmiyor."